Ni mocasines ni deportivas: las merceditas ‘soft’ de color marrón de Hipercor son la tendencia para el otoño

Será mejor que te olvides de las deportivas o de los mocasines esta temporada, llega un tipo de tejido que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Necesitamos apostar por este toque de glamour que podemos conseguir, sin renunciar a unos pies que nos permitan disfrutar de la rutina del día a día. Tocará estar muy pendientes de una serie de cambios que pueden ser claves en estos días que tenemos por delante.

Llega un momento en el que la comodidad va por delante de lo que nos imaginaríamos y podremos descubrir lo mejor de un tipo de pieza que puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Es hora de sacar algunos elementos que pueden ser claves y que se traducirán en un estilo de 10 en unos días en los que cada elemento acabará contando de una forma que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración en estos días. Estas Merceditas son la tendencia más actual, cuestan muy poco y sólo verlas ya te hará desearlas.

Ni deportivas ni mocasines

Ha llegado el momento de despedirnos de las deportivas, ese básico que quizás teníamos en el armario y que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. En estos días que tenemos por delante y que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Es el momento de apostar claramente por una serie de detalles que, sin duda alguna, acabarán siendo los que marcarán estos días que tenemos por delante. Una novedad importante que quizás nos hará perdernos por completo ante una serie de elementos que serán esenciales en estos días que tenemos por delante.

Son momentos de aprovechar al máximo un tipo de calzado que temporada tras temporada vuelve y en este tipo de elementos que serán claves en estos días que hasta la fecha no pensábamos por lo que, habrá llegado ese día. Por lo que, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Un buen calzado es la mejor inversión posible, sobre todo, si tenemos en cuenta que puede acabar siendo el elemento que será clave para nuestro día a día. Atrévete a descubrir lo mejor de un tipo de complemento básico que no debemos dejar escapar pase lo que pase.

Hipercor tiene las Merceditas efecto soft que necesitamos este otoño

Este otoño vamos a descubrir un tipo de calzado que podemos encontrar en nuestro supermercado de confianza. De tal forma que vamos a sumergirnos de lleno en una oleada de comodidad que será clave para estos días de una temporada en la que la actividad es algo esencial.

Para entender este tipo de calzado hay que descubrir su historia, desde el blog de Querolets que nos explican que: «Todo comenzó en el siglo XIX, cuando el dandy y árbitro de la moda inglesa, George Brummel, puso de moda unos zapatos de salón llamados pump, de punta redondeada y adornados con un lacito o una cinta que evitaba que los zapatos se salieran durante el baile. Estos zapatos generalmente eran de charol o de cuero fino, resultaban muy elegantes y se solían llevar en la corte del rey Jorge IV del Reino Unido durante sus innumerables banquetes y bailes. En España, estos zapatos también llegaron a través de la corte, en concreto cuando reinaba Alfonso XII. La historia que les dio el nombre de merceditas es algo trágica, pero fue tan popular que ese nombre ha permanecido a lo largo de los años. Resulta que Alfonso XII se enamoró perdidamente de la reina María de las Mercedes de Orleans, a la que se le llamaba cariñosamente Merceditas. Su romance fue intenso, pero también muy fugaz, ya que tan solo 5 meses después de haberse casado, Merceditas enfermó y murió, dejando al rey totalmente desconsolado. Lo más curioso es que le dedicaron una canción que hacía referencia a este tipo de calzado, las merceditas, ya que fue uno de los regalos de boda que le hizo Alfonso a su esposa. Este es el origen de las merceditas».

Una historia que nos hace aún más desear este básico de Hipercor que nos costará mucho menos de lo que nos imaginaríamos. Sólo 25 euros por un clásico que nunca pasa de moda y además, están hechas de un material, cómodo y duradero.

Lo bueno de estas Merceditas es el toque de color que van a añadir a esos looks de temporada que podemos descubrir de la mano de unos expertos que serán los que nos harán sumergirnos de lleno en este tipo de elementos que serán claves. Si estás pensando en conseguir un buen básico, no lo dudes, son estas.