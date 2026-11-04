Rosa Barrancos, influencer, desvela qué vaqueros favorecen más a las mujeres con caderas anchas: «Hacen que no quede bolsa por detrás»

Encontrar unos vaqueros que sienten bien y realcen la silueta es uno de los grandes objetivos a la hora de renovar el armario. Esta temporada de otoño/invierno, los jeans vuelven a ocupar un lugar destacado entre las tendencias de moda, con diseños que combinan comodidad, versatilidad y personalidad.

Desde los cortes rectos hasta los modelos de tiro alto, las opciones son numerosas, pero no todas favorecen de la misma manera a cada tipo de cuerpo. Por eso, elegir el pantalón adecuado resulta fundamental para conseguir un look equilibrado y estilizado. Una de las propuestas que gana protagonismo esta temporada es el pantalón cruzado, los vaqueros que favorecen más a las mujeres con caderas anchas. Le Temps des Cerises asegura que crean al instante un look moderno y a la última que no pasará desapercibido.

Cómo son los vaqueros que favorecen a las mujeres con caderas anchas

Su característica cintura asimétrica aporta un toque original y moderno, al mismo tiempo que crea un efecto visual muy interesante en la zona abdominal y la cintura. Además, permite jugar con las proporciones del cuerpo y construir estilismos actuales sin renunciar a la comodidad.

Su versatilidad permite llevarlo tanto en looks informales de día como en propuestas más sofisticadas para la noche, demostrando que la moda denim sigue reinventándose temporada tras temporada.

El pantalón cruzado es una de las alternativas más interesantes para quienes tienen las caderas pronunciadas y buscan unos jeans que estilicen la figura. Su diseño se distingue por una cinturilla que se superpone de manera diagonal en la parte delantera, creando un efecto envolvente que aporta dinamismo a la silueta.

A diferencia de los modelos tradicionales, que presentan una cintura recta y simétrica, este diseño introduce un elemento visual que dirige la atención hacia el centro del cuerpo. El resultado es una cintura definida y un estilismo con un aire contemporáneo.

Cintura asimétrica: su cierre cruzado crea líneas diagonales que aportan interés visual y ayudan a destacar la zona de la cintura.

Efecto envolvente: el diseño de la cinturilla dibuja una silueta visualmente más definida y aporta un toque diferente al clásico jean. Rosa Barrancos asegura que son vaqueros que ajustan más en la cintura y solucionan el problema de la bolsa atrás.

Tiro medio o alto: estas versiones suelen resultar especialmente cómodas y permiten acompañar las curvas sin generar cortes visuales poco favorecedores.

Piernas rectas o ligeramente amplias: los modelos straight, wide leg o de corte simple ayudan a mantener una proporción equilibrada entre caderas y piernas.

Tejidos con buena estructura: el denim de grosor medio ofrece sujeción y mantiene la forma del pantalón sin perder comodidad.

Cómo combinar los vaqueros cruzados

Con un jersey ajustado y botines

Para un look cómodo y favorecedor, combina unos jeans cruzados de tiro alto con un jersey de punto fino ligeramente ajustado. Los modelos en tonos neutros, como beige, gris o chocolate, son perfectos para esta temporada.

Completa el conjunto con unos botines de tacón medio y un bolso de hombro. El resultado será un estilismo sencillo, femenino y fácil de llevar.

Con blazer estructurado y zapatos de punta

Si buscas una propuesta más elegante, apuesta por unos vaqueros cruzados de lavado oscuro y una blazer con estructura en los hombros. Puedes añadir una camiseta básica o una camisa blanca y completar el conjunto con zapatos de punta o salones.

Este contraste entre prendas formales e informales funciona especialmente bien para la oficina o una salida.

Con camisa oversize y zapatillas deportivas

Para un estilo sencillo, combina los jeans con una camisa amplia, preferiblemente de algodón o denim, y unas zapatillas blancas. Puedes llevar la camisa parcialmente por dentro para dejar visible la cintura cruzada y mantener el protagonismo del pantalón. Una bandolera y unas gafas de sol completarán el look.

Con chaqueta de cuero y botines

El binomio de vaqueros y chaqueta de cuero es un clásico que vuelve cada otoño/invierno. Elige un modelo cruzado de pierna recta, una camiseta básica y una chaqueta de efecto piel.

Añade botines negros y un cinturón discreto para conseguir un conjunto con personalidad y un aire rockero.

Con abrigo largo y botas

Cuando bajan las temperaturas, los abrigos largos son grandes aliados. Combina unos vaqueros cruzados con un jersey de cuello alto y un abrigo de lana en tonos camel, gris o negro. Las botas de caña alta o los botines estilizarán el conjunto, mientras que una bufanda de punto aportará el toque final.

Con chaleco de punto y mocasines

Para una alternativa más sofisticada, apuesta por un chaleco de punto sobre una camisa blanca. Los vaqueros cruzados de lavado uniforme y unos mocasines con suela track completarán una propuesta actual, perfecta para los días de entretiempo.