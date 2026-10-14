Rolex revive el espíritu de los años 50 con un reloj exclusivo que alcanza los 72.000 euros

Rolex es conocida como una de las firmas más lujosas y aspiracionales de la relojería, pero pocas veces sorprende tanto como con su nuevo Perpetual Padellone, un modelo inspirado en un icónico reloj de los años 50. Presentado en Milán, recupera algunos de los códigos de aquel diseño y los combina con una sofisticada mecánica y materiales de alta gama. Su precio parte de los 58.000 euros y alcanza los 72.000 en su versión más exclusiva, convirtiéndolo en una de las grandes novedades de la firma.

Los incondicionales de Rolex verán en este reloj notas heredadas del diseño de un modelo que salió al mercado en torno a la década de los 50. Aquel modelo fue el que se ganó el cariñoso mote de Padellone entre los coleccionistas, ya que en su traducción literal quiere decir sartén grande en italiano. Su nombre parecía haber quedado en algo anecdótico, popularizado como un guiño al tamaño y la forma de este reloj, de no ser porque la historia, tan caprichosa como impredecible, ha decidido darle una nueva oportunidad a este icono.

Todavía falta un mes para que este modelo pueda empezar a salir a la calle de la mano de ciertos coleccionistas con algo de presupuesto. Porque llegar a adquirir un modelo del Rolex Perpetual Padellone va a suponer un desembolso que parte de los 58.000 euros, en su modelo básico de plata y correa de piel. Y que puede llegar a los casi 72.000 euros en la gama prémium del modelo, elaborado con oro Everose.

Hora de viajar a las estrellas

De este diseño recupera gran parte de la decoración de su caja, como la ubicación del calendario en las 12 h o de una esfera en las 6 h. Sólo que este modelo adquiere todavía mayor presencia al estar realizado en oro Everose de 18 quilates o platino 950. El diseño abombado y decorado con estrías en la parte inferior del bisel alimenta todavía más esa narrativa de exclusividad creada a través del diseño.

Del material de la caja depende también el de la correa, de modo que en todo momento los materiales están en completa sintonía para que la caja y el brazalete tengan coherencia estética, de modo que ninguno sobresalga frente al otro. Cuando el Padellone está elaborado en oro, se acompaña de un brazalete settimo, con el cierre desplegable invisible Crownclasp, o de una correa de piel de aligátor marrón mate. Mientras que a los modelos elaborados en plata únicamente les corresponde la opción elaborada con correa de piel de aligátor negro mate. En el caso de las correas de piel, independientemente del color, ambas disponen de un doble cierre desplegable Dualclasp, cuya morfología garantiza que el reloj se mantenga siempre centrado en la muñeca.

Atención a los detalles, porque a medida que observas la esfera, el Rolex Perpetual Padellone te va revelando lo más especial de sus funciones. El primer detalle que más llama la atención es el disco de fases lunares situado en la posición de las 6 h. Lo que a simple vista es un disco esmaltado en azul con dos lunas, es en realidad un mapa práctico que hace una rotación completa cada mes lunar. Estos ajustes se pueden hacer a través de las cuatro correcciones de las que dispone el reloj en los flancos de la caja y que pueden activarse con un lápiz corrector. De modo que las funciones pueden alterarse sin necesidad de intervenir en el movimiento.

En el corazón, el calibre 7190

Este depende del calibre 7190, perfectamente visible gracias al fondo transparente de la caja. Este supone una evolución del calibre 7135, mejorando el rendimiento, especialmente en materia de precisión, autonomía, comodidad de uso y fiabilidad. Una de las peculiaridades de este modelo es la interpretación por parte de la firma del calendario completo anual instantáneo.

La perfecta obra de precisión temporal que cuenta con un calendario anual, algo que ha sido posible gracias a su sistema patentado Haplos, que es capaz de ajustarse a los meses de 30 y 31 días. Solo se queda fuera febrero, haciendo que una vez al año, el dispositivo requiera de ajuste manual de la fecha. Este cambio se hace de forma instantánea, lo que quiere decir que, a medianoche, el día y el mes cambian de forma simultánea en una fracción de segundo.