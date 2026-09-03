El Rolex ‘low cost’ que ha elegido Roger Federer para volver a las pistas y cuesta menos de 7.000 euros

Roger Federer ha vuelto a empuñar una raqueta y lo ha hecho con un Rolex que hasta ahora no le habíamos visto llevar. El tenista suizo regresó brevemente a una pista de tenis en Nueva York con motivo de un homenaje celebrado durante los días previos al US Open, y su elección relojera no pasó desapercibida: un Rolex Oyster Perpetual 41 de 2026 con esfera Jubilee multicolor.

El regreso de Federer fue, eso sí, puntual. Retirado del tenis profesional desde 2022, el suizo participó en un encuentro especial en el que se enfrentó a Andy Roddick en un set y posteriormente disputó un partido de dobles junto a John McEnroe, frente a Andre Agassi y el propio Roddick. Una reunión de auténticas leyendas que permitió volver a ver en acción, aunque fuera durante unos minutos, a uno de los jugadores más importantes de la historia del tenis.

Y Federer no se limitó a llevar el Rolex durante las actividades alrededor del evento. Esta vez decidió jugar con el reloj puesto, algo poco habitual en él, ya que normalmente se desprende de sus relojes antes de entrar en pista. La pieza elegida pertenece a la colección Oyster Perpetual, probablemente la familia más sencilla y directa de Rolex. Sin embargo, esta versión está lejos de ser convencional. Se trata de la referencia 134300, presentada en 2026 y caracterizada por una espectacular esfera con motivo Jubilee multicolor.

El patrón juega con diez tonalidades diferentes para crear un efecto visual especialmente llamativo. El nombre Jubilee no es casual: el motivo está inspirado en el característico diseño de eslabones del brazalete Jubilee, reinterpretado aquí sobre la superficie de la esfera. El resultado transforma un reloj tradicionalmente discreto en una de las propuestas más atrevidas de la colección.

La caja tiene 41 milímetros de diámetro y está fabricada en Oystersteel, el acero inoxidable desarrollado y utilizado por Rolex por su resistencia a la corrosión y su capacidad para conservar el acabado. El reloj incorpora además el conocido concepto de caja Oyster, con fondo y corona de rosca, y ofrece una hermeticidad de hasta 100 metros.

La esfera está protegida por un cristal de zafiro resistente a los arañazos, mientras que los índices y agujas incorporan Chromalight, el sistema luminiscente de Rolex que proporciona una característica iluminación azul en condiciones de poca luz.

En el interior encontramos el calibre 3230, un movimiento mecánico automático desarrollado y fabricado íntegramente por Rolex. Cuenta con una reserva de marcha de aproximadamente 70 horas, además de una espiral Parachrom azul, concebida para ofrecer una mayor resistencia frente a los campos magnéticos y las variaciones de temperatura. También incorpora los amortiguadores de golpes Paraflex, destinados a mejorar la resistencia del movimiento.

Como es habitual en los modelos de Rolex el reloj está certificado como Cronómetro Superlativo, una denominación que Rolex reserva para los relojes que cumplen sus exigentes criterios de precisión y rendimiento. El conjunto se completa con un brazalete Oyster de tres eslabones y un cierre Oysterclasp con sistema Easylink, que permite ajustar la longitud del brazalete hasta cinco milímetros sin necesidad de herramientas.

Todo ello convierte al Oyster Perpetual 41 de Federer en una combinación especialmente interesante: la sobriedad de un Rolex de acero junto a una de las esferas más coloridas que ha presentado la marca en los últimos años. Y hay otro dato que hace todavía más atractiva la elección. Frente a algunas de las piezas más exclusivas de la firma, este Oyster Perpetual se mantiene relativamente accesible dentro del universo Rolex. Su precio oficial en España es de 6.900 euros.