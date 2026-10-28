La psicología revela que las personas que visten de colores llamativos incluso en invierno no lo hacen por llamar la atención, sino que están siguiendo la tendencia ‘dopamine dressing’

Vestir con colores llamativos se ha convertido en una de las tendencias más interesantes del mundo de la moda. Tonos vivos, como el fucsia, el naranja, el amarillo y el verde lima ganan protagonismo en prendas, accesorios y combinaciones que buscan transmitir energía, optimismo y personalidad.

Esta forma de vestir, conocida como dopamine dressing, propone utilizar la ropa como una herramienta de expresión personal y bienestar. Más allá de seguir las tendencias, la idea es elegir colores, estampados y siluetas que generen emociones positivas y permitan disfrutar de la moda de una manera más auténtica. Según el medio verywell mind «La relación psicológica con los colores es bien conocida, pero la forma de vestir influye en la dopamina va más allá de los estampados y tejidos llamativos».

Cómo son las personas que se visten con colores llamativos

El dopamine dressing invita a experimentar con prendas que nos hagan sentir bien, desde un vestido amarillo hasta un conjunto monocromático en tonos intensos. La dopamina es un neurotransmisor que participa en procesos relacionados con la motivación, el aprendizaje y la recompensa, aunque no existe evidencia suficiente para afirmar que usar determinados colores aumente directamente sus niveles.

Sin embargo, elegir ropa que nos guste, nos represente y nos haga sentir cómodos puede contribuir a una experiencia cotidiana más positiva. Así, esta tendencia combina creatividad, psicología de la vestimenta y libertad para construir un estilo propio.

¿Qué es el dopamine dressing?

El dopamine dressing, también conocido como vestir para sentirse bien, es una tendencia de moda que consiste en elegir prendas, colores, estampados y accesorios según las emociones que deseamos experimentar o expresar.

Su objetivo es convertir la vestimenta en una forma de bienestar personal, priorizando aquello que nos transmite alegría, confianza y energía.

Aunque suele asociarse a vestir con colores llamativos, esta tendencia no se limita a ellos. También puede incluir texturas agradables, prendas con valor sentimental, estampados divertidos o siluetas que nos hagan sentir seguros. La clave está en reconocer qué elementos conectan con nuestra personalidad y utilizarlos para crear looks que reflejen nuestro estado de ánimo.

El concepto ganó popularidad al relacionar la moda con la psicología y el interés por los pequeños hábitos que pueden mejorar la experiencia diaria.

En lugar de vestirse únicamente para cumplir con las expectativas externas, el dopamine dressing propone elegir la ropa pensando también en cómo queremos sentirnos.

Las características del dopamine dressing

Colores vibrantes y combinaciones atrevidas

Los colores intensos son uno de los principales protagonistas del dopamine dressing. Fucsia, naranja, amarillo, azul eléctrico, verde lima y rojo aportan fuerza visual y permiten crear conjuntos llenos de personalidad.

Una de sus características más interesantes es la posibilidad de combinar tonos que tradicionalmente se consideran difíciles de mezclar. Por ejemplo, el rosa con el naranja o el verde con el violeta. Estas propuestas rompen con las reglas convencionales y convierten la vestimenta en un espacio para experimentar.

Expresión de la personalidad

Vestir con colores llamativos es una apuesta por la autenticidad. Cada persona puede interpretar esta tendencia de acuerdo con sus gustos, su estilo de vida y las prendas con las que se siente identificada.

«Las conexiones psicológicas con el color son totalmente subjetivas. Sin embargo, existen algunas asociaciones más extendidas, y quienes canalizan energía a través de su ropa suelen tener presentes dichas asociaciones», aseguran desde verywell mind.

Mientras algunas personas prefieren looks maximalistas, con estampados y accesorios llamativos, otras optan por incorporar pequeños detalles de color a conjuntos neutros. Lo importante es que la ropa funcione como una extensión de la personalidad y no como una obligación impuesta por las tendencias.

Comodidad y bienestar personal

Vestir de forma llamativa no significa sacrificar la comodidad. El dopamine dressing también pone el foco en elegir prendas que se adapten al cuerpo, al estilo de vida y a las preferencias individuales.

Sentirse a gusto con lo que llevamos puesto puede favorecer la confianza y ayudarnos a disfrutar más de nuestra imagen. Por eso, los tejidos agradables, los cortes cómodos y las prendas que reflejan nuestra identidad son tan importantes como los colores.

Consejos para vestirnos con colores llamativos

Empezar con un solo color protagonista

«Para empezar a usar la ropa que estimula la dopamina, deberías ser más consciente de tu estado de ánimo y tu estilo al vestir», recomiendan en verywell mind.

Una forma fácil de experimentar es elegir una prenda llamativa y combinarla con básicos neutros. Un pantalón fucsia con una camisa blanca o una falda verde lima con una camiseta negra son opciones que aportan color sin resultar demasiado recargadas.

Probar combinaciones de colores complementarios

Los colores opuestos en el círculo cromático, como el azul y el naranja o el violeta y el amarillo, generan contrastes visuales interesantes. Para conseguir un resultado armonioso, se puede utilizar uno como protagonista y reservar el otro para pequeños detalles.