Parfois tiene las sandalias de piel cruzadas aptas para pies anchos que te vas a poner con vestidos este verano

Cuando llega la temporada de calor, contar con un calzado cómodo y elegante se convierte en una prioridad. Las jornadas más largas, las salidas al aire libre, los paseos por la ciudad y las vacaciones exigen piezas versátiles que permitan disfrutar del buen tiempo sin renunciar al estilo. Un ejemplo: las sandalias de piel cruzadas.

Además de buscar modelos bonitos, cada vez más personas valoran la comodidad y la calidad de los materiales. Por eso, las sandalias de piel siguen siendo una de las opciones favoritas durante los meses cálidos. En este caso, tienen un detalle metálico y son de Parfois, un modelo que actualmente se encuentra rebajado.

Las sandalias de piel cruzadas

Destacar que su precio actual de 23,99 euros y antes costaban 35,99 euros, por lo que cuentan con un descuento del 33%. Su diseño atemporal, el acabado en color camel y la comodidad de su plantilla acolchada las convierten en una compra muy atractiva para quienes buscan renovar su calzado sin gastar más.

Las características de las sandalias de piel cruzadas con detalle metálico de Parfois

Estos zapatos destacan por combinar diseño, funcionalidad y comodidad. Su estética minimalista permite utilizarlas tanto en ocasiones informales como en eventos más arreglados.

Diseño elegante y actual

Las sandalias de piel cruzadas con detalle metálico de Parfois destacan por su diseño elegante y atemporal, pensado para quienes buscan un calzado versátil capaz de acompañar tanto looks informales como conjuntos más sofisticados.

Su estructura está formada por tiras cruzadas en el empeine confeccionadas en piel de vacuno, un material que aporta resistencia, durabilidad y una apariencia premium que eleva cualquier estilismo. Este detalle permite adaptar las sandalias a la forma del pie, proporcionando una mayor sensación de seguridad y comodidad durante todo el día. Además, incorporan una posición específica para el dedo que favorece la estabilidad al caminar y aporta un toque moderno al diseño.

Posición para el dedo que aporta mayor sujeción.

Detalle metálico con efecto doble que añade un toque sofisticado.

Color camel, uno de los tonos más fáciles de combinar durante el verano.

Máxima comodidad

Plantilla acolchada para una pisada más confortable.

Ajuste mediante hebilla para adaptarse mejor al pie.

Diseño ligero para caminar durante horas.

Color camel

Es un tono cálido y elegante que combina fácilmente con prendas blancas, beige, negras, denim o estampadas, convirtiendo estas sandalias en un básico imprescindible para la temporada.

Materiales y composición

La calidad de los materiales es otro de los aspectos destacados de estas sandalias:

Corte: 100% piel vacuno.

Forro: 100% poliuretano.

Plantilla: 100% poliuretano.

Suela: 100% poliuretano termoplástico.

La combinación de piel natural y materiales resistentes favorece la durabilidad del calzado y proporciona una mayor sensación de confort.

Looks para combinar las sandalias de piel cruzadas de Parfois

Una de las ventajas de estas sandalias es su enorme versatilidad. El color camel permite combinarlas con una amplia variedad de prendas y accesorios:

Look para una actividad al aire libre

Pantalón de lino beige.

Top de tirantes blanco.

Pendientes dorados minimalistas.

Sandalias cruzadas.

Look para el día a día

Vestido camisero blanco.

Bolso de rafia.

Gafas de sol.

Sandalias camel de Parfois.

Look para vacaciones

Shorts vaqueros.

Camisa oversize de lino.

Sombrero de ala ancha.

Capazo de mimbre.

Perfecto para recorrer destinos costeros o disfrutar de una tarde de verano.

Look para una cena informal

Vestido midi estampado.

Collar dorado.

Bolso de mano pequeño.

Sandalias camel.

El detalle metálico de las sandalias aporta un toque sofisticado que eleva el conjunto.

Look boho chic

Falda larga fluida.

Blusa bordada.

Pulseras doradas.

Bolso de fibras naturales.

Una propuesta ideal para festivales, mercadillos o escapadas de fin de semana.

Consejos para cuidar las sandalias de piel cruzadas

Para conservar estas sandalias en perfecto estado durante más tiempo, conviene seguir algunas recomendaciones básicas.

Limpieza adecuada

Retira el polvo con un paño suave y seco.

Utiliza productos específicos para piel natural.

Evita el uso de detergentes agresivos.

Protección frente a la humedad

No las expongas a lluvias intensas.

Déjalas secar a temperatura ambiente si se mojan.

Evita fuentes directas de calor.

Almacenamiento correcto

Guárdalas en un lugar seco.

Utiliza bolsas protectoras cuando no las uses.

Evita apilar objetos pesados sobre ellas.

Mantenimiento de la forma

Introduce papel en el interior cuando permanezcan guardadas durante largos periodos.

Revisa periódicamente las hebillas y los detalles metálicos.

Parfois: estilo contemporáneo y versatilidad en cada colección

La marca, reconocida por su enfoque en la moda accesible y actual, presenta cada temporada colecciones que combinan tendencia, funcionalidad y diseño. Esta firma portuguesa se caracteriza por ofrecer accesorios, bolsos y calzado con una estética moderna y femenina.