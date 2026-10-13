Olvídate de los vaqueros: las mallas acampanadas son los pantalones que todo el mundo quiere llevar este otoño

Vaqueros que rozan, pantalones de vestir que requieren planchado y faldas que exigen las medias perfectas. A veces, la comodidad va por encima de muchas cosas. Y es que ahora además las mallas acampanadas son los pantalones en tendencia y los que quiere llevar todo el mundo en otoño.

El medio sueco Modette, especifica que, si una quiere llevar algo cómodo sin sentir que vas vestida para estar en el sofá, entonces lo tuyo son los leggings acampanados. De diversos colores, sin necesidad de ir apretada ni marcando figura, es la prenda que nos merecemos durante esta estación del año. a destacar que las mallas se sitúan a medio camino entre las mallas deportivas clásicas y unos pantalones acampanados de vestir. Este modelo es una de las principales tendencias en leggings para 2026 y puede llevarse fácilmente fuera del gimnasio.

Las mallas acampanadas, en total tendencia

En general, los leggings han experimentado un gran resurgimiento de cara al otoño de 2026. El medio sueco los describe como una de las prendas básicas más versátiles de la temporada, con opciones de estilo que van desde lo deportivo y retro hasta propuestas mucho más elegantes.

Aunque los llevamos para hacer deporte por su comodidad, y por nada se mueve, cuando son algo más anchos, permiten llevarlos también en eventos y para diario.

En concreto, el modelo acampanado tiene una ventaja: se asemeja un poco más a un pantalón convencional.

Hablamos de ese híbrido entre los leggings clásicos y los pantalones de vestir acampanados. Además, los modelos de esta temporada no requieren un vuelo exagerado al estilo de los años 70; basta con un ligero ensanchamiento en el bajo, baby flare, para transformar toda la silueta.

Así la misma prenda puede servirte tanto para tu entrenamiento matutino o para teletrabajar como para salir o hacer recados el fin de semana. Aquí tienes algunos consejos para combinar estos leggings este otoño.

Estilo deportivo

Como hemos dicho, las tradicionales mallas se llevan para hacer deporte, pero ahora también están las mallas acampanadas.

En este sentido, es una prenda para diario pero también para el gimnasio y se suelen llevar para hacer yoga, pilates o alguna otra clase grupal.

En general, los leggings acampanados combinados con zapatillas, una camiseta y una sudadera oversize o una chaqueta con cremallera constituyen, tal vez, el conjunto otoñal más sencillo del momento.

Tanto para hacer deporte como para ir más casual, las mallas se pueden combinar con zapatillas de suela gruesa es una forma de mantener un estilo relajado y práctico.

Estilo elegante

¿Quieres que tus mallas acampanadas no parezcan ropa de gimnasio? Añade una prenda de corte sastre. Una americana oversize sobre una camiseta sencilla o un jersey de punto fino crea el contraste perfecto con el tejido deportivo. Además, encaja a la perfección con la tendencia otoñal de combinar prendas informales con siluetas de sastrería.

Una perfecta combinación para un evento son unos leggings negros acampanados, una americana gris o marrón y zapatillas o mocasines. Un conjunto sencillo y cómodo, pero lo suficientemente arreglado para una comida o un día por la ciudad.

Para eventos más formales

Cuando bajan las temperaturas, un abrigo largo de lana es quizá la forma más sencilla de integrar los leggings acampanados en tu vestuario diario.

De esta forma se combina con botas, zapatos de tacón y suéter de punto. A destacar que el ajuste más ceñido en los muslos, sumado al abrigo largo, crea una silueta depurada sin que el conjunto parezca demasiado rebuscado.

Mallas acampadas de Zara

Encontramos diversos modelos de este estilo. Es el caso de los leggings de tiro alto con cintura elástica y hebilla dorada delantera de Zara. Falsos bolsillos delanteros. Bajo en evasé. Cierre lateral con cremallera oculta en costura.

Composición

Exterior

51% poliamida

40% viscosa

9% elastano

Que contiene al menos:

51% poliamida reciclada certificada RCS

Materiales certificados

Poliamida reciclada certificada rcs

Esta fibra se fabrica a partir de residuos de poliamida y otros productos de desecho, como las redes de pesca. Transformar los residuos en nuevos materiales ayuda a limitar la extracción de materias primas. Está certificada conforme al Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Leggins acampanados Mango

Mango también se suma a tal tendencia. Con estos leggins acampanados. Con Tejido elástico. Diseño acampanado. Tiro medio. Cintura con goma elástica. Sin cierre. Diseño largo. Disponible Plus. Diseño entallado.

Composición

Composición: 63% viscosa, 33% poliéster, 4% elastano

Contiene al menos un 33 % de materiales reciclados

Cuidados