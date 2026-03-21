Ni mocasines ni zapatillas: el calzado tendencia de esta primavera lo llevaban tu madre y tu abuela y va a levantar todos tus looks

Las sneakerinas se han convertido en una de las tendencias más destacadas del momento, fusionando la delicadeza de las bailarinas con la comodidad de las zapatillas deportivas. Este nuevo concepto de calzado responde a una necesidad clara: vestir con estilo sin renunciar al confort. El calzado tendencia de esta primavera lo llevaban tu madre.

Hay de diversos tipos, bailarinas con tacón y hasta de estilo zapatillas: pues con la primavera, donde los looks se vuelven más simples y ligeros, las sneakerinas se posicionan como la opción ideal para lograr un estilo “chill” pero cuidado. Tales tipos de bailarinas destacan por su estructura ligera, suelas flexibles y diseños que combinan tejidos suaves con detalles deportivos, como cordones, elásticos o acabados técnicos. Entre los modelos más destacados se encuentran las bailarinas speedcat suede para mujer de Puma, que reinterpretan el clásico estilo racing con un empeine de ante, bandas elásticas y suela inspirada en neumáticos; las zapatillas jogger sneakerina de punta cuadrada (Carol) de Vivaia, con tejido satinado ecológico, suela tipo burbuja y cordones intercambiables; y las zapatillas cece de satén fruncido con lazo – gris claro de Charles & Keith, que mezclan el balletcore con el athleisure gracias a su acabado en satén y detalles femeninos.

El calzado tendencia de esta primavera

Como vemos, estos diseños versátiles permiten adaptarlas tanto a outfits casuales como a propuestas más sofisticadas, convirtiéndose en indispensables para quienes buscan moda y funcionalidad.

Las características de las sneakerianas tendencia

Este calzado destaca por una serie de elementos que los convierte en único y práctico:

Diseño híbrido entre zapatilla deportiva y bailarina clásica

Suelas flexibles y ligeras que aportan comodidad durante todo el día

Tacón bajo o plano, ideal para un uso prolongado

Materiales suaves como satén, ante o tejidos técnicos

Detalles deportivos como cordones, correas elásticas o suelas tipo running

Acabados femeninos como lazos, fruncidos o punteras estilizadas

Gran adaptabilidad a distintos estilos y ocasiones

Los estilos más destacados

Zapatillas de satén fruncido con lazo – gris oscuro de Charles & Keith – 89 euros

Este modelo fusiona el estilo athleisure con la estética balletcore. Su empeine de satén fruncido, acompañado de delicados lazos, recrea el aspecto de las zapatillas de ballet.

El diseño de caña baja y la suela plana garantizan comodidad durante todo el día. Las zapatillas cece de satén fruncido con lazo en color gris claro, se convierten en una opción versátil que puede adaptarse tanto a looks más femeninos como a combinaciones más neutras o masculinas.

Bailarinas speedcat suede para mujer de Puma – 90 euros

Este modelo, reinventa las clásicas Speedcat con un diseño inspirado en las bailarinas. Se trata de una versión sin cordones que incorpora correas elásticas para un mejor ajuste.

Su empeine de ante aporta calidad y durabilidad, mientras que la suela de goma con patrón inspirado en neumáticos refuerza su estética automovilística. Además, las bailarinas Speedcat Suede para mujer cuenta con forro textil, ancho estándar y la icónica banda Formstrip de Puma en el lateral, convirtiéndolas en una opción perfecta para looks urbanos con personalidad.

Zapatillas jogger sneakerina de punta cuadrada (Carol) de Vivaia – 152 euros

Este calzado destaca por su diseño sofisticado y moderno. Están confeccionadas en tejido satinado ecológico, lo que les aporta un acabado elegante. Incorporan una puntera cuadrada que marca tendencia, junto con un tacón plano de 0,7 cm que garantiza comodidad. Su suela tipo burbuja ofrece flexibilidad y estabilidad, mientras que la plantilla integrada tipo ante mejora la sensación al caminar.

Las zapatillas jogger sneakerina de punta cuadrada (Carol) tienen un punto diferencial y es la posibilidad de intercambiar cordones (planos o de cinta), permitiendo personalizar el look.

Su versatilidad permite adaptarlas a diferentes ocasiones, desde paseos informales hasta encuentros más sofisticados, sin renunciar al confort. Además, encajan perfectamente con tendencias como el athleisure y el balletcore, logrando un equilibrio entre lo deportivo y lo femenino que conquista cada vez más armarios.

La influencer de moda Aina Garcia Nicolau explica que «Esta tenencia mantiene la comodidad de unas sneakers, pero con la estética delicada y femenina de unas bailarinas. Un híbrido que mezcla lo deportivo con lo chic y que ya está empezando a verse en looks de street style».

Ideas de outfits para combinar el calzado tendencia de esta primavera