El ‘look’ de la Reina Letizia antes de sus vacaciones en Mallorca: un conjunto de Boss rebajado

La Reina Letizia ha vuelto a demostrar que la sofisticación no está reñida con la comodidad con su último estilismo antes de poner rumbo a Mallorca. Para despedir su agenda institucional en la península, la monarca ha elegido un conjunto de inspiración sastre en color celeste firmado por Boss, una de sus firmas de referencia, con un chaleco como pieza protagonista. El look, estrenado durante un acto oficial en Jerez de la Frontera, combina tendencia, elegancia y funcionalidad, además de contar con una de sus prendas clave en plena temporada de rebajas.

Un conjunto de Boss para cerrar su agenda antes de Mallorca

La Reina Letizia ha viajado hasta Jerez de la Frontera para asistir a la reunión anual de directores de centros del Instituto Cervantes, un compromiso que se convierte en uno de sus últimos actos oficiales antes de desplazarse a Palma de Mallorca. Allí está previsto que participe en la clausura del Atlàntida Mallorca Film Fest, una cita habitual en su calendario estival.

Para esta ocasión, Letizia ha apostado por un estilismo que encaja a la perfección con las altas temperaturas del verano, pero sin abandonar la imagen profesional que requieren sus compromisos institucionales. La elección ha sido un dos piezas de Boss en tono azul celeste, una tonalidad fresca y luminosa que aporta suavidad al conjunto y que se ha convertido en una de las apuestas más repetidas de la temporada.

El gran protagonista ha sido un chaleco largo sin mangas, una prenda que en los últimos meses ha ganado fuerza dentro del armario femenino y que la Reina ha sabido llevar con un aire elegante y moderno.

El chaleco celeste que cuesta menos en rebajas

La pieza central del look es un chaleco slim fit de Boss confeccionado en crepé suave, con escote en pico, cierre frontal mediante botones y un patrón ligeramente entallado que estiliza la silueta. Su diseño alargado permite crear ese efecto de traje relajado que tanto se ha visto en las últimas temporadas, alejándose de los conjuntos más rígidos y apostando por una sastrería mucho más fluida.

Una de las particularidades de esta prenda es que actualmente se encuentra disponible con descuento. El chaleco, cuyo precio original era de 299 euros, puede adquirirse ahora por 209 euros gracias a las rebajas, convirtiéndose en una de esas piezas de fondo de armario capaces de funcionar tanto en verano como durante los primeros meses de otoño.

La Reina lo ha combinado con los pantalones a juego de la misma firma, también en color celeste y confeccionados con un tejido fluido que aporta movimiento. La elección de un conjunto monocromático vuelve a demostrar una de las claves habituales del estilo de Letizia: apostar por prendas sencillas, pero con cortes cuidados y capaces de elevar cualquier aparición pública.

Los accesorios discretos que completan el estilismo

Como suele hacer en sus apariciones públicas, la Reina ha dejado que la ropa sea la gran protagonista y ha elegido complementos discretos para acompañar el conjunto. Los accesorios han seguido la misma línea minimalista, con piezas elegantes pero sin restar importancia al traje de Boss.

El resultado es un look muy reconocible dentro de la evolución del estilo de Letizia: prendas de líneas limpias, colores favorecedores y una mezcla entre marcas de referencia y diseños que pueden adaptarse fácilmente al armario cotidiano.

La melena con ondas naturales y un maquillaje luminoso en tonos suaves han completado una imagen pensada para una jornada institucional de verano. Una combinación que vuelve a situar a la Reina entre las figuras públicas que mejor interpretan la moda como una herramienta de comunicación.