Juraste no volver a utilizarlos y se han vuelto a poner de moda: los pantalones tendencia que están arrasando esta primavera 2026

En medio del constante ciclo de la moda, vuelven los pantalones tendencia que están arrasando esta primavera 2026. Son los skinny jeans que marcan un contrapunto claro frente a las siluetas holgadas y oversize que dominaron las últimas temporadas. Esta vuelta no solo apela a la nostalgia, sino también a la búsqueda de prendas versátiles y favorecedoras. Más ajustados, definen la figura y aportan un toque moderno y sofisticado, demostrando que pueden convivir perfectamente con las tendencias actuales y adaptarse a estilos muy diversos.

Los skinny jeans son pantalones denim caracterizados por su corte ceñido desde la cintura hasta los tobillos, gracias a tejidos con elasticidad que garantizan comodidad y movilidad. Destacan por estilizar la silueta, alargar visualmente las piernas y adaptarse tanto a looks casuales como más formales. The Pant Project explica que el corte ajustado está diseñado para quienes prefieren prendas estructuradas que no restrinjan el movimiento. Discretos, pero con personalidad, estos jeans realzan tu estilo para casi cualquier ocasión.

Los pantalones tendencia que están arrasando esta primavera 2026

Frente a los modelos anchos, ofrecen un ajuste preciso que realza las formas sin perder confort. Para combinarlos, funcionan muy bien con camisas oversize, blazers estructurados o tops cortos, creando equilibrio visual. También pueden llevarse con botas altas, zapatillas o tacones, según la ocasión.

¿Qué son los jeans skinny?

Son pantalones de mezclilla diseñados para ajustarse al cuerpo desde la cintura hasta los tobillos. A diferencia de otros cortes, su principal característica es el uso de tejidos con elastano o materiales elásticos que permiten libertad de movimiento sin perder su forma.

Las características de los skinny jeans

Ajuste ceñido en toda la pierna

A diferencia de otros cortes, los skinny jeans se ajustan desde la cadera hasta los tobillos, creando una silueta continua que resalta las formas naturales del cuerpo y aporta un efecto visual estilizado.

Adry Gómez, especialista en diseño de vestuario y asesora de moda, asegura que ya no es solo el jean ajustado de hace una década: ahora es un statement de estilo.

Tejido con alta elasticidad: los pantalones tendencia que están arrasando esta primavera 2026

Están confeccionados con mezclas de algodón y fibras elásticas como elastano, lo que permite mayor comodidad, flexibilidad y libertad de movimiento.

Variedad de tiros

Se pueden encontrar en tiro alto, medio o bajo. El tiro alto, en particular, es uno de los más populares porque ayuda a definir la cintura y alargar visualmente las piernas.

Recuperación de forma

Gracias a su composición, los skinny jeans suelen mantener su estructura original incluso después de varios usos, evitando que se deformen con el paso del tiempo.

Efecto moldeador

Muchos diseños incorporan costuras estratégicas que realzan la figura, levantan los glúteos y estilizan la zona abdominal. «En 2026 los diseñadores lo reversionan en denim lavado, tejidos stretch de lujo y cortes que estilizan sin perder comodidad», asegura Adry Gómez.

Largo al tobillo o crop

Suelen terminar justo en el tobillo o ligeramente más arriba (crop), lo que los hace ideales para lucir diferentes looks modernos.

Los jeans skinny más usados: Mango y Zara

Jeans newmom confort tiro alto de Mango

Este modelo está confeccionado principalmente en algodón, lo que aporta ese look auténtico de jean vaquero tradicional, con una textura resistente y duradera.

Los Jeans newmom confort tiro alto, disponible por 29,99 euros, incorporan elastano en su composición (1%), que permite que el jean se adapte mejor al cuerpo, dando comodidad en movimiento sin perder su forma original con el uso.

Este diseño ayuda a marcar la cintura, estilizar la figura y alargar visualmente las piernas, siendo una de las opciones más buscadas en la actualidad.

Jeans trf skinny tiro alto de Zara

Su principal característica es la alta elasticidad, gracias a la mezcla de algodón, poliéster y elastano.

A diferencia de otros modelos más casual, los jeans trf skinny tiro alto, disponibles por 22,95 euros, se adaptan completamente a la pierna desde la cintura hasta el tobillo, marcando la silueta de forma definida.

Este tipo de tiro no solo estiliza la figura, sino que también aporta mayor sujeción en la zona abdominal.

Cuenta con cinco bolsillos y cierre frontal con cremallera y botón metálico, manteniendo la estética tradicional del denim.

¿Cómo combinar los los pantalones tendencia que están arrasando esta primavera 2026?