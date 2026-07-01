Erling Haaland y su imperio Birkin: la millonaria colección de bolsos Hermès que rompe las reglas del lujo masculino

Erling Haaland no sólo acapara titulares por sus goles y su impresionante físico. El delantero del Manchester City también se ha convertido en uno de los futbolistas con mayor interés por la alta costura gracias a su espectacular colección de bolsos Hermès, una de las más exclusivas que se conocen entre los deportistas de élite. Mientras la mayoría de estrellas del fútbol invierten en relojes de lujo, superdeportivos o mansiones, el noruego ha encontrado en los bolsos Birkin y Haut à Courroies (HAC) de Hermès uno de sus mayores caprichos.

Los modelos que luce pertenecen a algunas de las ediciones más limitadas y codiciadas de Hermès, una firma francesa cuyos bolsos se han convertido en auténticas piezas de coleccionista. Su exclusividad, la fabricación artesanal y la dificultad para acceder a ellos hacen que algunos ejemplares alcancen precios similares al de una vivienda de lujo.

1. ‘Birkin 25 Himalaya Niloticus Crocodile’ de 300.000 euros

La pieza más exclusiva vinculada al futbolista es el Birkin Himalaya Niloticus Crocodile, considerado uno de los bolsos más deseados del mundo. Según diversas informaciones, Haaland se lo regaló a su pareja, Isabel Haugseng Johansen, durante unas vacaciones. El bolso está elaborado con piel de cocodrilo del Nilo y recibe su nombre por el degradado de tonos blancos y grises que recuerda a las montañas del Himalaya. Su escasez hace que normalmente sólo pueda adquirirse en subastas especializadas, donde alcanza cifras extraordinarias.

2. ‘HAC Multipockets Birkin 50’ de 63.000 euros

Este es uno de los modelos que más veces ha lucido el delantero. Destaca por su gran tamaño, sus múltiples bolsillos y su estética inspirada en el estilo cargo, además de estar confeccionado en piel Togo, uno de los materiales más resistentes de Hermès.

3. ‘HAC Rock Leather’ de 61.000 euros

Otra de las joyas de su colección es este llamativo modelo, que mezcla la elegancia clásica de Hermès con un diseño de inspiración motociclista. Su rareza y producción limitada hacen que sea una de las referencias más buscadas por los coleccionistas de la firma francesa.

4. ‘Togo Birkin’ de 50.000 euros

Con un diseño más clásico, este Birkin confeccionado en piel Togo destaca por su gran capacidad y resistencia. Aunque resulta más discreto que otras piezas de la colección, continúa siendo uno de los modelos más exclusivos del catálogo de Hermès.

5. ‘HAC 40 Cargo’ de 45.000 euros

Haaland también posee varias versiones de este bolso perteneciente a la colección masculina de Hermès. Combina piel Evercalf con tejido Toile Goéland, un material robusto que aporta un aire más informal y deportivo. El futbolista ha sido visto con diferentes combinaciones de colores, especialmente en negro y verde oliva.

6. ‘HAC 50 Endless Road’ de 40.000 euros

Este modelo de edición limitada, lanzado en 2019, es probablemente uno de los más llamativos de toda la colección. Su principal atractivo reside en el paisaje montañoso atravesado por una carretera pintado sobre el cuero, un elaborado trabajo artesanal que convierte cada bolso en una auténtica obra de arte.

7. ‘HAC 40’ de 34.000 euros

Se trata de uno de los diseños más tradicionales de la línea Haut à Courroies, el modelo que dio origen al actual Birkin. Su formato XL resulta especialmente práctico para Haaland, que mide cerca de dos metros y suele utilizar este tipo de bolsos durante sus desplazamientos.

8. ‘Black and Orange Togo Leather HAC Casaque 40’ de 30.000 euros

Completa la colección este modelo que combina piel Togo en tonos negro y naranja, una edición limitada que pasó por la casa de subastas Sotheby’s y que destaca por su original combinación de colores.