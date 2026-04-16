Cómo deben ir vestidos los hombres en la Feria de Abril de Sevilla

La llegada de la primavera 2026 no solo marca un cambio de estación, sino también una renovación en el estilo y la forma de vestir. Tradicionalmente asociada a la moda femenina, esta temporada reafirma que las tendencias también evolucionan con fuerza en el armario masculino. Los hombres incorporan nuevas siluetas, colores y combinaciones que reflejan una estética más libre, cómoda y sofisticada. Y así deben ir vestidos los hombres en la feria de abril.

La moda masculina se aleja de lo rígido para abrazar lo versátil, permitiendo experimentar con prendas modernas sin perder elegancia. Entre las tendencias masculinas para la primavera 2026 destacan los pantalones de corte amplio como los tipo balloon, los de pinzas y los modelos sencillos que priorizan la comodidad sin perder estilo, junto con el regreso de opciones más arriesgadas como los capri o incluso los bombachos reinterpretados. Los trajes evolucionan hacia sencillez, con blazers desestructurados y tejidos ligeros como el lino, ideales para un look elegante pero desenfadado.

Cómo deben ir vestidos los hombres en la feria de abril

La marca SuZhou TrueKung Fashion asegura que para el estilo masculino de primavera de 2026: crear capas ligeras con tejidos transpirables, y luego usar colores sencillos y zapatos limpios para que cada conjunto de primavera luzca elegante y versátil.

Para combinar, se imponen looks que mezclan prendas formales con informales, como pantalones de vestir con camisetas básicas o trajes con zapatillas. Como recomendación, apostar por prendas versátiles, jugar con contrastes de color y priorizar la comodidad será clave para lograr un estilo moderno, equilibrado y adaptable a cualquier ocasión.

Las tendencias masculinas para la feria de abril

Siluetas distendidas y oversize

Las prendas amplias continúan dominando, pero con un enfoque más pulido. Camisas sueltas, pantalones amplios y blazers holgados permiten mayor libertad de movimiento y un look moderno.

Elegancia desestructurada

Los trajes dejan atrás la rigidez tradicional. Las hombreras se suavizan, los cortes se vuelven más fluidos y los tejidos más ligeros.

Esto permite usar un traje tanto en contextos formales como en situaciones casuales sin perder estilo. Además, como asegura el especialista de moda @jotareina, las corbatas van a seguir fuertes como en 2025, ya no solo para traje sino ahora con camisa oversize o estilismos más relajados.

Inspiración retro

Elementos de los años 70 y 90 vuelven reinterpretados. Desde pantalones de tiro medio-alto hasta estampados sutiles o chaquetas con aire vintage, esta tendencia aporta personalidad sin caer en lo exagerado.

Minimalismo moderno

Se priorizan prendas simples, de líneas limpias, sin exceso de estampados. La clave está en la calidad de los materiales y en los cortes bien definidos.

Tejidos ligeros y naturales: así van vestidos los hombres en la Feria de Abril

El lino, el algodón y las mezclas transpirables son protagonistas. Estas telas no solo aportan frescura, sino también una estética más relajada y natural, ideal para temperaturas templadas.

Los pantalones en tendencia

Wide leg: de pierna ancha, aportan comodidad y un aire contemporáneo. Funcionan tanto en looks casuales como más elegantes.

Un ejemplo es el jean tapered wide fit de Zara, a 29,95 euros, con un corte desestructurado desde la cadera estrechándose ligeramente en el bajo.

Con pinzas: vuelven con fuerza, aportando estructura y sofisticación. Ideales para combinar con camisas o blazers.

Cropped: de largo al tobillo, permiten lucir el calzado y aportan frescura como el vaquero tapered de hombre cropped fit con cinco bolsillos de Scalpers, disponible por 89,99 euros en El Corte Inglés.

Cargo: se modernizan con cortes más estilizados y materiales ligeros. Perfectos para looks urbanos.

De lino: un básico de primavera, elegante y cómodo.

Denim claro: más sencillo que el clásico azul oscuro, ideal para looks diurnos.

Trajes y prendas destacadas

Blazer desestructurados: como el modelo americana jersey de Sfera, disponible a 45,99 euros, con cuello de solapa, bolsillos y cierre de botones. En general, se pueden usar con pantalón de vestir o jeans, adaptándose a múltiples ocasiones.

Camisas oversizes: funcionan abiertas o cerradas, aportando un aire relajado.

Trajes ligeros: ideales para climas cálidos, en tonos neutros o tierra.

Camisetas básicas: de buena calidad, son la base de cualquier outfit moderno.

Los colores que llevan los hombres en la Feria de Abril de Sevilla

La paleta cromática de esta temporada apuesta por la elegancia natural y la versatilidad:

Neutros esenciales: beige, gris suave y negro ligero.

Azules clásicos: desde el azul marino hasta tonos medios atemporales

Tonos tierra y terrosos: marrón, arena, terracota y oliva.

Blanco marfil y tonos crudos: ideales para looks frescos y sofisticados. El Corte Inglés asegura que los tonos terrosos continúan marcando el paso, con el blanco marfil y los crudos como grandes estandartes de elegancia casual.

Algunos looks para combinar en esta primavera 2026