A la venta la casa más cara de Alicante por 15 millones de euros: más de 500 hectáreas, lago y campo de golf privado

El lujo inmobiliario en la Costa Blanca ha alcanzado una nueva dimensión. Ya no se trata únicamente de comprar una villa con vistas al Mediterráneo, una piscina infinita o una parcela rodeada de jardines. Hay propiedades que juegan en otra liga, con extensiones de terreno extraordinarias y posibilidades de explotación que van mucho más allá de una residencia privada. Es el caso de esta impresionante finca situada en el término municipal de Santa Pola, que se ha convertido en la propiedad más cara actualmente a la venta en la provincia de Alicante . Además, ocupa la quinta posición del ranking nacional elaborado por el portal inmobiliario Pisos.com.

Más de 500 hectáreas de terreno y cinco viviendas

El principal elemento diferenciador de esta finca es su enorme extensión: más de 500 hectáreas que reúnen naturaleza, instalaciones residenciales, espacios de ocio y actividad agrícola. En el corazón de la propiedad se encuentra una gran mansión de lujo, acompañada de dos casas para invitados y otras dos para el personal de servicio .

El conjunto incluye también diferentes edificios polivalentes, entre ellos un salón preparado para celebraciones y reuniones. Incluso dispone de algunos cortijos en ruinas que podrían rehabilitarse. Pero las posibilidades no terminan aquí. La finca cuenta con varios complejos inmobiliarios que podrían destinarse a actividades comerciales. Según la información del anuncio, algunos de estos espacios permiten usos hoteleros y de restauración. De hecho, los vendedores señalan que el recinto podría convertirse en un hotel de lujo , abriendo la puerta a un proyecto empresarial de grandes dimensiones.

Un lago, una piscina gigante y un campo de golf privado

Si algo distingue a esta propiedad es su extraordinaria oferta de instalaciones recreativas. Entre sus principales atractivos destaca una piscina de 900 metros cuadrados , una dimensión poco habitual incluso en las grandes residencias de lujo. A ella se suma un lago situado dentro de los terrenos de la finca y, posiblemente, uno de sus elementos más exclusivos: un campo de golf privado de ocho hoyos . Una combinación que permite disfrutar de diferentes actividades deportivas y de ocio sin necesidad de salir de la propiedad.

55 hectáreas dedicadas al cultivo de cítricos

La finca también tiene una importante vertiente agrícola. Actualmente, 55 hectáreas están dedicadas a la producción de cítricos , aunque esta superficie podría ampliarse hasta alcanzar las 80 hectáreas. Además, los terrenos disponen de toda la infraestructura necesaria para desarrollar esta actividad: sistemas de riego, zonas de almacenamiento y hasta una báscula para camiones. De esta manera, la propiedad combina tres grandes posibilidades: residencia privada, negocio turístico y explotación agrícola.

Las cuatro casas que superan a la finca de Santa Pola

Aunque sus 15 millones de euros la convierten en la propiedad más cara de Alicante, existen otras cuatro viviendas anunciadas por importes superiores en España. La primera posición corresponde a una espectacular villa en Andratx, Mallorca, valorada en 28 millones de euros . Le sigue una mansión en Sierra Blanca, Marbella, cuyo precio alcanza los 27,5 millones.

El tercer puesto lo ocupa una vivienda de nueva construcción en Pedralbes, Barcelona, anunciada por 20 millones de euros , mientras que Madrid aparece en cuarta posición con una residencia en El Viso valorada en 18,6 millones. Así, Santa Pola consigue hacerse un hueco entre las propiedades más exclusivas del mercado inmobiliario español. Y lo hace con una propuesta muy diferente a las habituales mansiones junto al mar: más de 500 hectáreas, un lago, golf privado, explotación agrícola y posibilidades de negocio por 15 millones de euros .