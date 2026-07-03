‘The Site’: el nuevo complejo de lujo en Ibiza con cenas de 1.500 euros y noches que superan los 10.000

Ibiza siempre ha sido sinónimo de playa, fiesta y exclusividad, pero este verano ha dado un paso más con la inauguración de The Site Ibiza, un complejo que aspira a convertirse en el gran referente del lujo mediterráneo. Ubicado en Playa d’en Bossa y desarrollado por Palladium Hotel Group tras una inversión superior a los 90 millones de euros, este espacio reúne en un mismo lugar hoteles de cinco estrellas, restaurantes firmados por algunos de los cocineros más prestigiosos del planeta, tiendas de lujo y una amplia oferta de ocio.

Lo más llamativo del proyecto es que permite disfrutar de experiencias muy diferentes sin salir del recinto. En apenas unos minutos se puede pasar de una cena con estrella Michelin a un beach club frente al mar, una sesión de spa, una jornada de compras o una copa en alguno de sus exclusivos espacios.

La oferta hotelera se divide en dos conceptos claramente diferenciados. Por un lado, Bless Ibiza The Site apuesta por un lujo relajado, con un diseño inspirado en el Mediterráneo, piscinas, spa, rooftop y más de 400 habitaciones pensadas para quienes buscan tranquilidad y bienestar. En el extremo opuesto se encuentra The Unexpected Ibiza Hotel, dirigido a un público que prioriza la música, el entretenimiento y una experiencia más vibrante, con fiestas, espectáculos y una estética mucho más atrevida.

Sin embargo, el verdadero atractivo de The Site está en su propuesta gastronómica. El complejo concentra algunos de los restaurantes más conocidos del panorama internacional. StreetXO lleva a Ibiza la cocina callejera más creativa de Dabiz Muñoz; Leña y Lobito de Mar representan las dos caras de la cocina de Dani García, desde las carnes a la brasa hasta los pescados y arroces junto al mar; Hell’s Kitchen traslada el universo de Gordon Ramsay con platos icónicos como el Beef Wellington; Coya apuesta por la cocina peruana contemporánea; mientras que Sublimotion ofrece una experiencia inmersiva que combina gastronomía, tecnología y espectáculo.

La variedad también se refleja en los precios. Comer en The Site no está reservado únicamente para grandes presupuestos. Compartir varios platos en StreetXO puede rondar entre 50 y 80 euros por persona, mientras que en Leña o Lobito de Mar el gasto medio suele situarse entre 60 y 100 euros dependiendo de la selección elegida. Hell’s Kitchen ofrece una experiencia similar, especialmente si se opta por sus platos más emblemáticos.

En un nivel superior se encuentra Coya, donde una cena completa con cócteles puede superar fácilmente los 100 euros por comensal. El caso más exclusivo es Sublimotion, considerado uno de los espectáculos gastronómicos más sofisticados del mundo. Su experiencia inmersiva tiene un precio cercano a los 1.650 euros por persona, lo que lo convierte en una de las propuestas culinarias más caras del planeta.

El alojamiento también presenta opciones para distintos perfiles. Las habitaciones de Bless Ibiza suelen partir de unos 500 euros por noche en temporada alta, aunque las suites alcanzan cifras muy superiores. En The Unexpected, las categorías premium pueden superar ampliamente los 1.000 euros, mientras que la exclusiva suite presidencial alcanza alrededor de 10.000 euros por noche.