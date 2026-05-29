Emili Rosales, editor de Carlos Ruiz Zafón en el 25 aniversario de ‘La sombra del viento’: «Nos enseñó que un libro puede ser infinito»

Hace 25 años, Carlos Ruiz Zafón cambió el rumbo de la literatura en nuestro país con un título: La sombra del viento. «Nos enseñó que un libro puede ser infinito», espetaba Emili Rosales, quien fue su editor durante años, en el acto que se llevó a cabo en el Ateneu Barcelonés con motivo del cuarto de siglo de la novela. Después de tantos años, podemos hablar de esta novela, que inicia la saga de El Cementerio de los Libros Olvidados, como la segunda novela más vendida de un autor español en la historia. Sólo por detrás del Quijote, de Miguel de Cervantes. Como conmemoración, la Editorial Planeta está celebrando una serie de actos, homenajes y encuentros para celebrar este hito literario.

El Ateneu de Barcelona es un lugar fundamental en la historia de Daniel Sempere. Es ahí donde el protagonista de La sombra del viento cambió su rumbo y comenzó unas andaduras materializadas en las palabras del escritor. Icono de la cultura catalana, este y no otro debía ser el escenario que acogiese el acto de conmemoración del segundo aniversario.

Fue en su biblioteca situada en la primera planta de este lugar donde todo tomó forma. Las escaleras originales del edificio invitan a ascender a una joya de la memoria editorial de este edificio construido en 1796 como el Palacio Savassona. Actualmente guarda más de 250.000 títulos y todos ellos observaban desde las estanterías todas las ediciones expuestas sobre las mesas principales de la biblioteca. Libros con portadas que parecían lienzos, ediciones de audiolibro en casete, portadas con diseños románticos, simples, eclécticos. Y el título del libro escrito en francés, griego, ruso, japonés, coreano, italiano… y así hasta encontrar los 53 idiomas en los que fue traducida esta novela.

Hablamos de que hay más de 50 millones de libros de La sombra del viento circulando por el mundo. Según un cálculo editorial, esto engloba a una suma de entre 100 y 115 millones de lectores durante todos los años, teniendo en cuenta el cálculo de Badenes de que un ejemplar lo leen una media de 2 o 2,3 lectores. Pero este solo era el primer acto.

La segunda planta del Ateneu barcelonés acogió, en la que fuese una de las salas del palacio literario de Zafón, una comida donde caras cercanas del escritor se deshicieron en halagos hacia su vida y obra. Presenciaron el homenaje su viuda, Mari Carmen Bellver, Jesús Badenes, CEO de la Editorial Planeta, y el ya nombrado Emili Rosales. Irónicamente, llegó a Zafón cuando leyó La sombra del viento después de que el autor presentase esta novela al premio Fernando Lara 2000.

Pero en la distancia, un vídeo dio voz a figuras que quisieron dejar un mensaje para la posteridad. «Lo que me impactó del libro fue cómo las distintas escenas forman un todo convincente que va desvelando el ambiente de una Barcelona en la posguerra», decía Lucía Graves, traductora de la obra al inglés y figura clave en su proyección en países anglosajones. Nelleke Geel, editora de Signatuur, rememoró aquella traducción como «una historia única». «Envidio a quienes ahora pueden leerlo por primera vez», declaraba.

El legado de un icono

La sombra del viento cuenta la historia de Daniel Sempere y, poniéndonos en sus ojos, nos habla de un niño descubriendo el mundo, de un hombre reescribiendo las páginas de su futuro y de un personaje atormentado que sale de las páginas de su novela para quemar cada edición. Pero lo que más alabó la crítica durante su carrera fue su excepcional talento para crear historias, atrapar lectores y dar forma a mundos que rompían con cualquier género literario conocido. Desde su publicación en 2001, la obra ha sido reconocida unánimemente como un clásico contemporáneo.

«Zafón ha escrito la novela que todos los escritores soñamos con escribir», diría Stephen King, novelista estadounidense a quien atribuimos éxitos mundiales como It, El resplandor y Misery. Desde Entertainment Weekly dijeron que «Zafón nos ha recordado por qué amamos la lectura». Y El País lo llegó a describir como: «Una novela que ha batido todos los récords». Y lo sigue haciendo.

En el propio acto, Hans Jürgen Balmes, editor de Fischer Verlage (Alemania), comentó cómo este éxito alcanzó su país cuando el Ministro de Exteriores de su país, Joschka Fischer, habló de la novela en un programa de televisión. «Habló con tanta pasión de la novela que al día siguiente todos los ejemplares estaban agotados y todos los periódicos, que no necesariamente hablaban de inmediato de cada libro español, publicaron grandes reseñas por todas partes», añadía.

Nunca quiso que sus novelas se adaptasen a ningún tipo de formato cinematográfico; así lo dejó escrito, firmado y sellado para la posteridad. Y oportunidades tuvo de sobra, ya que las ofertas por llevar La sombra del viento a la gran pantalla no cesaron. Pero Carlos Ruiz Zafón tenía claro cuál era el destino de esta historia: alimentar el cementerio de los libros olvidados y rescatar algún alma joven.

El año de las nuevas ediciones

Para llegar a ellos, el grupo Editorial Planeta ha editado a principios de año una nueva edición más atractiva y visual. Deja de lado la versión pulida y da paso a una portada con una estética más gótica y cantos decorados. El 18 de noviembre llegará una nueva edición editada por el ilustrador Pedro Oyarbide con desplegables y elementos tridimensionales. Será una edición inédita y en homenaje al 25 aniversario.

El lanzamiento tendrá lugar de forma simultánea en diez países (España, Polonia, Francia, Holanda, República Checa, Suecia, Estados Unidos, Portugal y otros dos en América Latina), sumando más ubicaciones más adelante. Y la última sorpresa fue el anuncio de que el periodista y escritor Sergio Vila-Sanjuán está preparando la primera semblanza literaria y biográfica de Carlos Ruiz Zafón. Pero para saber más sobre ella, tenemos que esperar.