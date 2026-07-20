Restaurantes con terraza: los mejores sitios donde comer al aire libre en Madrid este verano

Sólo hay una cosa que esté causando mayores quebraderos de cabeza en Madrid que encontrar el momento de huir a una piscina o de salir a la costa a dejar atrás las olas de calor: poder dar con un restaurante donde poder disfrutar de una comida al aire libre. Sobre todo porque pensar en comer bajo el sol no es algo que suene especialmente atractivo cuando el termómetro juega con llegar a los 40 grados. Así que, con esto, sólo cabe destacar que no buscamos una terraza cualquiera, sino una de esas que tanto nos gusta catalogar como oasis urbanos.

Si las llamamos así es porque en su interior se crean pequeños microclimas que permiten, de verdad, disfrutar de una comida, con su posterior sobremesa, a plena luz del día. Dar con estos lugares es tan complicado como conseguir reservar, sobre todo porque el estar en un ambiente fresco aquí se acompaña de una oferta gastronómica de altura.

Aquí hay algunas con solera, otras que homenajean, a su manera, la gastronomía de todos los rincones del mundo. Terrazas donde disfrutar de un trago y acompañarlo con bocados, o donde el menú se convierte en algo tan distendido como se pueda. Toma nota y reserva con tiempo, que llegar a que tomen nota en estas terrazas no es algo tan sencillo como parece.

Tragaluz

C/ de Gil de Santivañes, 6.

Homenajeando su nombre, en la terraza de Tragaluz entra el sol, pero sin incomodar ni hacer copiosas las comidas de verano. El espacio acoge una terraza acompañada por áreas ajardinadas en pleno barrio de Salamanca. El diseño fue responsabilidad de Tomás Tarruella, junto con el interiorista Eduardo Arruga del estudio Lucca.

Vuelve un verano más para ser ese lugar donde puedes ir a tomar una copa en cualquier momento del día, un cóctel para los más refinados o la propuesta gastronómica con alma mediterránea de su carta. Con cierto guiño italiano, eso sí, cuyo responsable es el chef Matteo Spinelli. Sus entrantes son deliciosos, pero donde realmente se encuentra el clímax de la propuesta es en la carta de pastas.

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El Gran Barril de Naciones

Gta. Mar Caribe, 1.

Lo nuevo del Grupo Oter se encuentra junto a IFEMA, en el Gran Barril de Naciones. Una terraza que recrea un ambiente marinero, con sombrillas de rayas azules y blancas y mesas de mantelería blanca, donde los protagonistas no podrían ser otros que no fuesen los mariscos y pescados. Cabe decir que durante el verano, además, también ofrece una selección de productos de temporada, donde no pueden faltar el atún rojo, el bonito del norte, el gazpacho y el salmorejo.

Enbable

Pl. del Perú, 4.

Quien extraña el norte puede acercarse un poco más a él a través de la oferta gastronómica de Enbable. En ella, Asturias y sus sabores ocupan un lugar especial y todas sus degustaciones pueden disfrutarse tanto en su terraza exterior como en la terraza cubierta de la que disponen. Se autodefinen como «cocina asturiana actualizada, bien ejecutada y presentada», donde clásicos como el cachopo conviven entre las referencias con una cuidada selección de elaboraciones que van entre productos de mar y montaña. Donde tampoco pueden faltar guiños a otras comunidades autónomas, tanto en recetas como en producto.

Tse Yang

C. del Marqués de Villamagna, 1.

Han pasado 30 años desde que salió la primera comanda del icónico restaurante chino del Rosewood Villa Magna. Una de las aperturas más esperadas de la temporada es la de su terraza, que no sólo recrea un oasis urbano, sino que lo hace en una de las ubicaciones más exclusivas de la ciudad.

Por supuesto que la ubicación no es el principal atractivo de este rincón. Porque si lo que te atrae es la idílica terraza que posee, lo que te hará quedarte serán los platos estrella de su carta, donde no pueden faltar los dim sum gourmet, el mushi de langosta o su legendario pato laqueado. Se puede acceder a este rincón desde el hotel o bien a través de su entrada independiente situada en la calle Marqués de Villamagna.

Almara

P.P.º de la Castellana, 62.

La hora del tardeo para quienes terminan de trabajar en la Castellana puede terminar en un oasis urbano entre torres al disfrutar del entorno y los sabores del restaurante, la última apertura de Grupo La Fábrica firmada por el chef Aitor Mena. Se trata de la última apertura de Grupo La Fábrica firmada por el chef Aitor Mena y en su carta se desarrolla un concepto de gastronomía mediterránea con gran predominancia y peso del producto de temporada. Y si tuviésemos que dejarnos aconsejar, sólo decir que los imprescindibles de este lugar son: gamba blanca, atún rojo, espárrago de Navarra, gilda XXL, ensaladilla con ventresca, puerro a la brasa con mojama, canelones de txangurro.

La Ancha de Zorrilla

C. de Zorrilla, 7.

Un jardín urbano se abre paso en la calle Zorrilla al entrar en la terraza de la sede del restaurante La Ancha. Escondido junto al Congreso de los Diputados, la propuesta del chef Nino Redruello permite disfrutar de comida de siempre con su sello personal. Así se abre paso entre los entrantes uno de nuestros favoritos: la tortilla de callos. Que luego da paso a diferentes referencias vegetales, de pescados, de carnes y, finalmente, de casquería.