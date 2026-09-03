Los restaurantes imprescindibles de Cádiz en verano: del chiringuito al restaurante de autor
Dónde comer en Cádiz en agosto: del pescaíto frito al atún de almadraba junto al mar
Restaurantes en Cádiz para agosto: del casco antiguo a los chiringuitos de la playa de la Victoria
Agosto en Cádiz tiene un pulso propio: el sol cae despacio sobre el Atlántico, la brisa salada recorre las calles encaladas y las terrazas se llenan de conversaciones que se alargan sin prisa. Es el mes en el que la ciudad se despliega en toda su esencia mediterránea y atlántica a la vez, invitando a comer casi como un acto de celebración continua. Desde chiringuitos frente a playas infinitas hasta restaurantes con alma contemporánea en el casco histórico, Cádiz se convierte en un destino gastronómico donde el producto local, el atún rojo, los pescados de la bahía, los vinos generosos, marca el ritmo de la experiencia. Este recorrido por sus restaurantes en agosto es también una forma de entender el verano.
Almanaque Casa de Comidas
Balandro
El Faro de Cádiz
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