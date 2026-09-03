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Los restaurantes imprescindibles de Cádiz en verano: del chiringuito al restaurante de autor

Dónde comer en Cádiz en agosto: del pescaíto frito al atún de almadraba junto al mar

Restaurantes en Cádiz para agosto: del casco antiguo a los chiringuitos de la playa de la Victoria

(Foto: Canva)
Rocío Álvarez
  • Rocío Álvarez
  • Periodista multimedia especializada en belleza, viajes y estilo de vida. Durante mis años de vida, la lectura se ha convertido en una compañera fiel y gracias a ella descubrí mi vocación: crear y transmitir a través de las palabras. Con esta convicción me matriculé para cursar Periodismo en la Carlos III y, después de años formándome, encuentro mi sitio en el mundo: COOL. ¿Mi ley de vida? Nunca desistas, porque el día que lo hagas siempre pensarás en lo que podría haber sido.

Agosto en Cádiz tiene un pulso propio: el sol cae despacio sobre el Atlántico, la brisa salada recorre las calles encaladas y las terrazas se llenan de conversaciones que se alargan sin prisa. Es el mes en el que la ciudad se despliega en toda su esencia mediterránea y atlántica a la vez, invitando a comer casi como un acto de celebración continua. Desde chiringuitos frente a playas infinitas hasta restaurantes con alma contemporánea en el casco histórico, Cádiz se convierte en un destino gastronómico donde el producto local, el atún rojo, los pescados de la bahía, los vinos generosos, marca el ritmo de la experiencia. Este recorrido por sus restaurantes en agosto es también una forma de entender el verano.

Almanaque Casa de Comidas

Almanaque Casa de Comidas se encuentra en pleno centro histórico de Cádiz, concretamente junto a la Plaza de España, en un edificio con encanto que respira historia gaditana. Es una casa de comidas contemporánea que ha sabido reinterpretar la cocina tradicional andaluza sin artificios, apostando por el producto de temporada y el sabor puro. En su carta destacan especialmente los arroces, muy trabajados por el chef Juan Carlos Borrell, con influencia levantina, y platos como las cocochas de merluza, el rape con espinacas o la berenjena estofada con panceta. También merece mención su famosa poleá, un postre tradicional que varía según la temporada.

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(Foto: Almanaque Casa de Comidas)

Balandro

Balandro es uno de los restaurantes más reconocidos de Cádiz y se encuentra en la emblemática Alameda Apodaca, un paseo ajardinado con vistas a la bahía que ya anticipa parte de su encanto. Forma parte del Grupo Vélez y combina una propuesta de cocina mediterránea actual con raíces muy gaditanas, apostando siempre por el producto local y de calidad. Su carta es amplia y versátil, ideal tanto para tapeo como para una comida más completa, con platos muy demandados como el arroz con carabineros, las tortillitas de camarones, el atún rojo en distintas elaboraciones o la tosta de foie con compota de manzana. También destacan sus pescados frescos de la bahía y carnes bien tratadas.

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(Foto: Balandro)

El Faro de Cádiz

El Faro de Cádiz es una auténtica institución gastronómica en la ciudad y se encuentra en el histórico barrio de La Viña, muy cerca de la playa de La Caleta y del entorno del castillo de San Sebastián. Fundado en 1964, es uno de los grandes referentes de la cocina gaditana de producto, con una trayectoria familiar que ha sabido mantener la esencia del recetario local a lo largo de varias generaciones. Su propuesta se divide entre un restaurante más formal y una animada barra de tapas, lo que permite dos experiencias muy distintas en un mismo espacio. En carta destacan platos muy ligados al mar como las tortillitas de camarones, el atún rojo en diferentes cortes, el pargo a la roteña o los guisos marineros, además de elaboraciones más creativas como el erizo de mar relleno o el pescado de roca reinterpretado.

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(Foto: El Faro de Cádiz)

Ventorrillo El Chato

El Ventorrillo El Chato es uno de los restaurantes con más historia de Cádiz, situado a las afueras de la ciudad, en la carretera que une Cádiz con San Fernando, muy cerca del entorno de la playa del Chato. Este antiguo ventorrillo del siglo XVIII conserva el aire de venta tradicional andaluza, con grandes salones rústicos y un ambiente que mezcla lo popular con lo gastronómico más cuidado. Su cocina se centra en el recetario gaditano clásico, con un fuerte protagonismo del producto de la bahía y de la fritura bien hecha. En carta destacan imprescindibles como la tortillita de camarones, las croquetas de jamón ibérico, el atún rojo de almadraba, el arroz negro con chocos o el turbante de lenguado, además de guisos como el rabo de toro o la carrillada ibérica.

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(Foto: Ventorrillo El Chato)

Bebo Los Vientos

Bebo Los Vientos es uno de los chiringuitos más icónicos de la Playa de la Victoria, en Cádiz, situado literalmente en el Paseo Marítimo, con mesas sobre la arena y vistas abiertas al Atlántico. Forma parte del Grupo Arsenio y combina ese espíritu de chiringuito moderno con una cocina más cuidada de lo habitual en primera línea de playa. Su gran atractivo es la experiencia completa: comer con los pies en la arena mientras cae el sol gaditano. En su carta conviven clásicos del mar y platos más informales como el arroz meloso de carabineros, las sardinas a la brasa, los chocos fritos o las lagrimitas de atún, además de opciones más desenfadadas como hamburguesas o ensaladas frescas.

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(Foto: Bebo Los Vientos)

Bar Club La Caleta

Bar Club Caleta es uno de los chiringuitos más emblemáticos de Cádiz y está situado en plena Playa de La Caleta, en la zona de la Avenida Duque de Nájera, literalmente sobre la arena y con vistas directas al mar. Su propuesta gira en torno a la cocina tradicional gaditana con el producto del mar como protagonista absoluto, especialmente el pescado fresco de la bahía, que llega directamente de la lonja y se prepara de forma sencilla para respetar su sabor. En carta destacan platos como las sardinas, los chipirones a la plancha, el atún encebollado, las patatas aliñadas o el marrajo a la plancha, además de frituras clásicas que funcionan muy bien en formato chiringuito.

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(Foto: Bar Club La Caleta)

 Mare

Mare es uno de los restaurantes más exclusivos y personales de Cádiz, situado en pleno centro histórico, en la Plaza de la Candelaria. Dirigido por el chef Juan Viu, propone una experiencia muy íntima, sólo tres mesas, donde la cocina se trabaja casi como un relato del mar gaditano. Su propuesta gira en torno a un menú degustación que cambia constantemente según el producto de la lonja y la temporada, con una reinterpretación muy libre de la cocina tradicional andaluza. En la carta o menú destacan platos como el calamar, las quisquillas con escabeche, la ostra en potaje de vigilia o el emblemático atún en tomate de su abuela Trini.

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(Foto: Mare)

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