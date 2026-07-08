La noche más solidaria del verano llega al Hipódromo de la Zarzuela: Villa Panthera se une a la lucha contra el cáncer infantil

Cada verano, Villa Panthera transforma el Hipódromo de la Zarzuela en uno de esos lugares donde Madrid se cita para celebrar las noches más largas del año. Entre cócteles de autor, cenas al aire libre y música en directo, su terraza se ha consolidado como uno de los escenarios imprescindibles del verano madrileño. Pero el próximo 15 de julio, el ambiente será diferente. La celebración seguirá presente, aunque esta vez tendrá un propósito mucho más profundo: recaudar fondos para investigar uno de los cánceres infantiles más devastadores que existen.

Villa Panthera acogerá una cena benéfica organizada junto a la asociación Martita y su eterna sonrisa, una entidad nacida del dolor, pero también de la determinación. Detrás de ella están los padres de Marta, una niña que falleció a causa de un glioma de alto grado infantil, un agresivo tumor cerebral pediátrico para el que, hoy por hoy, la medicina sigue sin ofrecer una cura eficaz.

Lejos de resignarse, decidieron convertir la historia de su hija en un motor para impulsar la investigación científica. Su objetivo es tan sencillo de explicar como complejo de alcanzar: que algún día ninguna familia escuche que no existen opciones de tratamiento. Y precisamente ahí reside la importancia de iniciativas como esta.

Toda la recaudación de la cena se destinará íntegramente a financiar proyectos de investigación centrados en este tipo de tumor. La velada contará además con una gran rifa solidaria en la que participarán algunas de las firmas más reconocidas del panorama lifestyle, la moda, la belleza y la gastronomía. Marcas como La Prairie, Hannibal Laguna, Juanjo Oliva, Bimani, Silbon, Scotta, Flabelus, L’Occitane, Singularu, Hard Rock Hotel Madrid, Minor Hotels, WAH o Coca-Cola Music Experience, entre muchas otras, han querido sumarse donando experiencias y productos cuyos beneficios irán destinados íntegramente a la investigación.

Durante una noche, el escenario que habitualmente reúne a empresarios, creativos, rostros conocidos y amantes de la gastronomía dejará de ser únicamente un lugar de encuentro para convertirse en un espacio desde el que lanzar un mensaje mucho más importante: que la solidaridad también puede formar parte del calendario social del verano.

Porque hay noches que se recuerdan por la música, otras por la compañía y algunas, las más valiosas, porque contribuyen a cambiar el futuro de quienes más lo necesitan.