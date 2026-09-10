La tortilla que quiere conquistar Madrid durante la Fórmula 1: jamón ibérico, huevos rotos…

La Fórmula 1 vuelve a Madrid después de 45 años y lo hace con un nuevo circuito, Madring, que ya empieza a dejar huella mucho más allá del asfalto. Una de sus curvas más espectaculares, La Monumental, ya tiene sabor propio gracias a La Martinuca y Joselito. El resultado es la tortilla La Monumental, una creación que une dos grandes iconos de la gastronomía española con uno de los acontecimientos más esperados del año en la capital. Y aquí viene lo interesante: no es una tortilla de patata con jamón al uso.

La Martinuca ha partido de su receta más icónica, elaborada con diez huevos de gallinas gallegas y patata pochada, para llevarla un paso más allá. ¿El secreto? En el interior de la tortilla hay huevos rotos con puntilla y jamón Joselito. Al abrirla se descubre una tortilla cremosa y yemosa, con el toque crujiente de la puntilla y el sabor del jamón, creando una combinación que juega con dos clásicos de nuestra cocina: la tortilla española y los huevos rotos con jamón.

La idea era precisamente evitar el recurso fácil de añadir unas lonchas de jamón a una tortilla ya terminada. El equipo gastronómico de La Martinuca, dirigido por su chef ejecutivo, Pelayo Llavona, ha trabajado para que los huevos rotos y el jamón Joselito formen parte de la propia receta.

«No queríamos coger nuestra tortilla, añadirle jamón y llamarla La Monumental», explica Llavona. El objetivo era crear algo nuevo sin perder aquello que hace reconocible a una tortilla de La Martinuca.

De una curva de Fórmula 1 a una tortilla

El nombre tampoco es casualidad. La Monumental es una de las grandes señas de identidad de Madring y la curva más larga del calendario de Fórmula 1, con 550 metros de longitud, un peralte extremo del 24% y una altura máxima de 10 metros. Los pilotos pasarán aproximadamente seis segundos girando inclinados con sus monoplazas, convirtiendo este tramo del circuito en uno de los grandes desafíos técnicos del Gran Premio.

Ahora, además, La Monumental también se puede comer. La Martinuca ha querido trasladar esa espectacularidad a la gastronomía y convertir la curva en una receta que reúne tortilla, huevos rotos y jamón Joselito en un mismo bocado.

También existe el bocata Monumental

La colaboración no termina en la tortilla. La Martinuca también ha creado el bocata Monumental, una versión en formato bocadillo que lleva esta combinación a otro terreno. Además, durante el fin de semana del Gran Premio, del 11 al 13 de septiembre, La Martinuca estará presente en Madring, tanto en la Fan Zone como en el paddock, acercando su propuesta al público y a los invitados del evento.

Una edición limitada

Los que quieran probar La Monumental tendrán que darse prisa. La tortilla La Monumental y el bocata Monumental estarán disponibles hasta el 12 de octubre en los locales de La Martinuca de Madrid, Barcelona y Valencia, además de en sus opciones de take away y delivery a través de La Martinuca y Glovo. También se podrán encontrar en la tienda de Joselito de Velázquez, 30.

Pero hay una fecha que conviene marcar en el calendario: el 12 de octubre será el último día para probar esta edición. Después, La Monumental – Edición 2026 desaparecerá de la carta. La colaboración entre La Martinuca, Joselito y Madring convierte así uno de los grandes símbolos del nuevo circuito madrileño en una propuesta gastronómica que mezcla tradición, espectáculo y un punto de sorpresa. Porque si algo queda claro es que La Monumental no es sólo una curva que se mira: ahora también es una tortilla que se abre, se comparte y se disfruta.

Y ahora viene la pregunta que muchos estarán pensando: ¿habrá probado ya María Pombo la tortilla La Monumental? Con la tortilla de La Martinuca, el jamón Joselito y la Fórmula 1 aterrizando en Madrid, sólo falta conocer su veredicto. ¿Será María Pombo una de las primeras en darle el visto bueno a la tortilla más monumental de la capital?