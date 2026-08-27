Los mejores pódcast para escuchar a la vuelta del verano y hacer más amenos los viajes, los trayectos y el regreso a la rutina

Nada acompaña mejor a un viaje que un pódcast. Las historias que confluyen entre las diferentes temáticas te hacen viajar a lugares inhóspitos, divertirte mientras conduces o descubrir algunas de las historias más macabras y fascinantes de la historia. Es por ello que se han convertido en la compañía preferida de casi 600 millones de personas en todo el mundo. Y de cara a las largas tardes de playa o los interminables viajes por agua, cielo y mar, se convierten en una compañía perfecta para hacer los traslados algo más ameno. Por eso, elige un pódcast y deja que las horas de viaje confluyan de la manera más amena y divertida posible.

‘El Cubo de Otto’: para superar el miedo a volar

¿Miedo a volar? Seguramente sea una de las fobias más florecientes durante la época en la que las vacaciones de verano colapsan los aeropuertos de todo el mundo. El Cubo de Otto es una experiencia lanzada por la compañía aérea Iberia junto a El Extraordinario para acompañar en los viajes y superar el miedo a volar. Está formado por 19 episodios que se dividen en dos partes: una docuficción de 10 capítulos y una ficción sonora de 9. Reúne en ellas divulgación, ficción y testimonios reales con el fin de ayudar y acompañar a quienes padecen uno de los temores más frecuentes de la sociedad.

‘Morbid’: historias de crímenes

Si te gusta escuchar historias de crímenes inimaginables y no te importa pasarte al inglés para escuchar historias, Morbid puede ser una opción. Porque sus conductoras, Ash Kelley y Alaina Urquhart, han sabido dar de forma genuina con la forma de narrar a través del humor y el respeto algunas de las historias de crímenes más creepy de la historia. Lleva en activo desde 2018 y ya se ha convertido en uno de los 10 pódcast más escuchados de Spotify a nivel mundial.

‘Viajando Simple’: una vida nómada en furgoneta

Hay veces donde tener una base móvil puede llevarte a grandes derroteros. Y hemos de subrayar que en los últimos años, la tendencia por viajar en caravana está ganando más y más popularidad. En Viajando Simple, Íñigo Mendía habla con expertos sobre cómo es su estilo de vida, las consecuencias y da consejos prácticos sobre destinos, lugares y diferentes opciones para poder vivir este tipo de aventuras por carretera.

‘La Ruina’: un poco de humor al día

¿Recuerdas una de esas situaciones en las que has gritado a los cuatro vientos «tierra trágame»? Ahora, imagina contarlo delante de un grupo de personas y llegar a millones de oyentes. Este es el leitmotiv semanal del pódcast La Ruina, donde Ignasi Taltavull y Tomàs Fuentes reúnen los momentos más bochornosos de invitados anónimos. Y con ello se ha convertido en uno de los programas de humor más escuchados en formato pódcast.

‘Nadie Sabe Nada’: un ‘show’ del mejor dúo de la televisión

Andreu Buenafuente y Berto Romero llevan décadas formando una de las duplas cómicas más adictivas de la televisión. Este pódcast se estrenó en 2013 como parte de la parrilla semanal de Cadena SER y sigue posicionado como uno de los mejores pódcast para disfrutar de un momento de humor entre viajes, en la playa o donde sea.

‘El Colegio Invisible’: Crímenes y fenómenos paranormales

Lo cierto es que nosotras también somos de las que nos hemos unido al fenómeno de los pódcast de misterio. En El Colegio Invisible, Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó Lara llevan a cabo una especie de tertulia nocturna entre periodistas y expertos para analizar algunas de las historias de crímenes y misterios de la humanidad más extrañas y misteriosas. Hablan de teorías, de fenómenos paranormales, de sectas y de todo el abanico de sucesos que puedan acontecer a su alrededor.