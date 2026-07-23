Kira Miró apuesta por el blanco más elegante en una velada donde la tecnología fue la protagonista

La tecnología también tiene su alfombra roja. Y esta vez, una de las protagonistas fue Kira Miró, que se dejó ver en Initium, una finca situada a las afueras de Madrid, donde Samsung celebró una nueva edición de Galaxy Unpacked. La actriz compartió velada con otros rostros conocidos como Alejo Sauras, Miriam Giovanelli, Rubén Cortada, el diseñador Dominnico o los deportistas Fede Chingotto y Valentí San Juan en una cita que reunió innovación, diseño y entretenimiento.

Con un estilo elegante y relajado, fiel a la imagen sofisticada que suele proyectar, Kira fue una de las invitadas que pudieron descubrir en primicia la nueva generación de dispositivos plegables de la firma tecnológica. Un lanzamiento que confirma que estos teléfonos han dejado de ser una curiosidad para convertirse en un auténtico objeto de deseo para quienes buscan combinar funcionalidad y estética.

Durante la presentación, conducida por Alejo Sauras junto a David Alonso, vicepresidente y director del área de Mobile eXperience de Samsung Electronics Iberia, la compañía mostró las principales novedades de su nueva familia Galaxy Z, que este año amplía la gama con un nuevo modelo Fold8 Ultra, acompañado por los Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8, además de una renovada generación de relojes inteligentes.

Más allá de la tecnología, la cita tuvo un marcado componente experiencial. Los asistentes pudieron probar los nuevos dispositivos en distintos espacios preparados para descubrir sus funciones, mientras disfrutaban de una velada al aire libre en un entorno cuidadosamente diseñado. La noche concluyó con un espectáculo de drones que iluminó el cielo madrileño, poniendo el broche a una presentación donde la innovación se mezcló con el diseño y el estilo de vida.