Los «juguetes” de Cristiano Ronaldo: un garaje de más de 6 millones de euros con los coches más exclusivos del mundo

Cristiano Ronaldo ha vuelto a demostrar que su pasión por el mundo del automóvil está a la altura de su leyenda deportiva. El futbolista portugués compartió recientemente en Instagram una imagen posando junto a varias de sus joyas automovilísticas con un mensaje tan breve como significativo: «My toys». Una frase que resume una colección donde predominan los superdeportivos de producción limitada, los hiperdeportivos híbridos y los SUV de máximo lujo. El garaje del delantero reúne algunas de las creaciones más extraordinarias de marcas como Ferrari, Bugatti, Rolls-Royce y Mercedes-Maybach, fabricantes que representan la cima de la ingeniería, la exclusividad y el diseño automovilístico. Entre las unidades identificadas destacan auténticas piezas de colección cuyo valor conjunto supera los 6 millones de euros.

Ferrari LaFerrari

1,3 millones de euros.

El Ferrari LaFerrari es una de las joyas absolutas de la marca de Maranello y uno de los modelos más importantes de la era moderna de Ferrari. Su producción limitada lo convirtió desde su lanzamiento en un objeto de deseo para coleccionistas de todo el mundo.

Este hiperdeportivo incorpora un espectacular motor V12 atmosférico de 6,3 litros combinado con un sistema híbrido HY-KERS, una tecnología heredada directamente de la competición. Su potencia alcanza los 963 CV, permitiéndole acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 3 segundos y superar los 350 km/h de velocidad máxima.

Su diseño combina una aerodinámica avanzada con materiales ligeros como la fibra de carbono, ofreciendo una experiencia de conducción cercana a un coche de competición. El LaFerrari no es simplemente un automóvil de lujo: es una pieza histórica dentro de Ferrari y una inversión para cualquier coleccionista.

Ferrari Monza SP2

1,6 millones de euros.

El Ferrari Monza SP2 en color rojo Rosso Ferrari es uno de los modelos más exclusivos fabricados por la firma italiana en los últimos años. Inspirado en los deportivos barchetta de competición de los años 50, prescinde de techo y parabrisas para ofrecer una conexión directa entre conductor, máquina y carretera.

Bajo su espectacular carrocería se encuentra un motor V12 atmosférico de 6,5 litros con 810 CV de potencia. Sus prestaciones son impresionantes: acelera de 0 a 100 km/h en aproximadamente 2,9 segundos.

Su producción extremadamente limitada lo convierte en un modelo reservado para coleccionistas selectos. Más que un coche, el Monza SP2 es una reinterpretación moderna de la historia deportiva de Ferrari.

Ferrari SF90 Stradale

500.000 euros.

El Ferrari SF90 Stradale en color rojo representa la nueva generación tecnológica de Ferrari. Su nombre homenajea al monoplaza de Fórmula 1 SF90 y simboliza la transición de la marca hacia la electrificación sin perder su esencia deportiva. Su sistema híbrido enchufable combina un motor V8 biturbo de 4 litros con tres motores eléctricos, alcanzando una potencia total de 1.000 CV. Gracias a esta configuración, consigue acelerar de 0 a 100 km/h en solo 2,5 segundos.

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse

2,5 millones de euros.

El Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, acabado en un elegante tono marrón oscuro tipo chocolate/burdeos, es una de las piezas más impresionantes de la colección. Fue uno de los automóviles que redefinió el concepto de hiperdeportivo de lujo. Su protagonista absoluto es el impresionante motor W16 de 8 litros con cuatro turbocompresores, capaz de desarrollar 1.200 CV. Puede alcanzar velocidades superiores a los 400 km/h, cifras que durante años lo situaron como uno de los coches de producción más rápidos del planeta.

Rolls-Royce Cullinan

400.000 euros.

El Rolls-Royce Cullinan en color blanco representa la máxima expresión del lujo británico aplicada al segmento SUV. Es el vehículo elegido por quienes buscan combinar presencia, comodidad y exclusividad absoluta. Cuenta con un motor V12 biturbo de 6,75 litros y aproximadamente 571 CV, aunque sus principales argumentos están en el confort y la calidad de fabricación. Su habitáculo está realizado con materiales nobles, acabados artesanales y una atención al detalle excepcional.

Mercedes-Maybach GLS 600

200.000 euros.

El Mercedes-Maybach GLS 600 en color rojo combina la practicidad de un SUV con la exclusividad de una marca de representación. Es uno de los modelos más refinados dentro de la gama Mercedes-Benz. Equipa un motor V8 biturbo de 4 litros con tecnología híbrida ligera y cerca de 557 CV, ofreciendo potencia suficiente junto a un confort extraordinario.