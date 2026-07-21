El hotel donde ha dormido la selección española en Madrid: tiene vistas a Plaza de España y una suite de 15.000 euros la noche

La llegada de la selección española a Madrid tuvo como escenario uno de los hoteles más emblemáticos de la capital. Los jugadores eligieron VP Plaza España Design 5*, un establecimiento que representa el nuevo concepto de lujo madrileño: un espacio donde el descanso de los deportistas se combina con el diseño, la privacidad y un servicio pensado para huéspedes que buscan una experiencia a la altura de grandes protagonistas internacionales. Ubicado junto a Plaza de España, el hotel se ha convertido en uno de los grandes referentes de la hostelería premium en Madrid. No sólo por sus instalaciones, sino por una filosofía que busca que cada visitante viva algo más que una estancia.

«Tenemos el mejor producto de Madrid», asegura Javier Pérez Jiménez, director general de VP Hoteles, al explicar las razones por las que VP Plaza España Design se ha consolidado como uno de los hoteles favoritos para perfiles de alto nivel. Para él, la diferencia está en la combinación de un gran espacio y un equipo preparado para ofrecer un servicio excepcional: «Tengo un equipo directivo que es el mejor que hay en Madrid y eso hace que la gente que está debajo de ellos sea un foco de atracción del mejor talento».

Un hotel donde el arte recibe a los jugadores de la selección

Desde la entrada, VP Plaza España Design rompe con la imagen tradicional de un hotel. Su gran atrio interior está presidido por The Waterfall, la espectacular escultura del artista Pere Gifre, una instalación que se ha convertido en uno de los símbolos del establecimiento. El arte forma parte de la identidad del hotel. Cada rincón está pensado para unir arquitectura, diseño y cultura, convirtiendo los espacios comunes en una auténtica galería. Una propuesta especialmente atractiva para huéspedes internacionales que buscan hoteles con personalidad propia. Además, el establecimiento ofrece experiencias culturales exclusivas, como recorridos privados por la ciudad y visitas a espacios como la Galería de las Colecciones Reales, integrando Madrid dentro de la propia estancia.

La suite presidencial: el máximo nivel de exclusividad

Entre sus habitaciones destaca la Suite Presidencial, la joya del hotel y el alojamiento reservado para quienes buscan el máximo nivel de privacidad y confort. Esta estancia puede alcanzar los 15.000 euros por noche en sus experiencias más completas. «En torno a 15.000 euros está bastante bien», explica Javier Pérez Jiménez al hablar del paquete más exclusivo del hotel.

La suite representa la filosofía premium de VP Plaza España Design: atención personalizada, servicio de mayordomía bajo demanda, detalles adaptados a cada huésped y una experiencia diseñada para que cada visita sea única. No es sólo una habitación, sino un espacio pensado para personalidades que necesitan combinar descanso, seguridad, comodidad y un servicio al más alto nivel, características especialmente valoradas por deportistas de élite.

Gastronomía, vistas y experiencias diseñadas a medida

Otro de los grandes atractivos del hotel está en su azotea. Ginkgo Restaurante & Sky Bar ofrece una de las panorámicas más espectaculares de Madrid y se ha convertido en uno de los puntos gastronómicos de referencia de la ciudad.vLa propuesta combina cocina, cócteles y ambiente exclusivo, convirtiendo una cena en una experiencia más dentro de la estancia.

Un concepto que encaja con la nueva manera de entender el lujo: no se trata sólo de dónde dormir, sino de todo lo que sucede alrededor. Esa filosofía ha llevado a VP Hoteles a crear también experiencias especiales vinculadas al deporte. Con motivo de grandes acontecimientos internacionales, como la llegada de la NFL a Madrid, la cadena diseñó paquetes premium con alojamiento exclusivo, entradas VIP, transporte privado, gastronomía y actividades culturales.

Un hotel conectado con el deporte de élite

La elección de VP Plaza España Design por parte de la selección española refuerza el vínculo del hotel con el mundo del deporte y con un público que busca experiencias de primer nivel. Para Javier Pérez Jiménez, Madrid vive un momento de transformación como destino internacional: «Madrid está celebrando un montón de eventos deportivos, no solamente musicales y acontecimientos bestiales». Un contexto que está impulsando una nueva forma de viajar, donde los grandes eventos y los hoteles de lujo forman parte de una misma experiencia.