La Fórmula 1 se vive también a mesa puesta: los restaurantes de Madrid donde disfrutarla

Cuando un evento regresa a una ciudad como Madrid tras una larga espera de 45 años, es de esperar que el recibimiento se celebre por todo lo alto. Es el caso de la Fórmula 1 y su vuelta con la celebración del Gran Premio en el recién estrenado circuito de Madring. Tanto tiempo y tanta gente esperando a que llegue esta deseada fecha han provocado que la celebración de la competición transmute a todo tipo de lugares, haciendo de los restaurantes las sedes oficiales para ver la carrera. Ponemos el centro de atención en estas embajadas gastronómicas por dos motivos: acompañan la comodidad de una mesa con las delicias que salen de sus cocinas. Es por ello que hemos hecho una selección de aquellos lugares que llevan el alma del rey del asfalto a cada plato.

Mamazzita

P.º de la Castellana, C. de Hermosilla, 4 esquina.

Situado en el Paseo de la Castellana, el restaurante Mamazzita es la fusión perfecta de sabores mexicanos. Su carta combina coctelería de autor, destilados mexicanos y platos para compartir y los pone en común para dejar que el alma de la Fórmula 1 se embriague de la esencia de este país. En honor a las 57 vueltas al circuito de Madring que darán los pilotos, sus pantallas televisarán la carrera junto a un reto: los 57 primeros comensales que pidan un taco recibirán un segundo taco de invitación.

Chambao

P.º de la Castellana, 4, Salamanca.

La esencia de la brasa del restaurante Chambao se convierte en un momento de disfrute durante la Fórmula 1. Su oferta especial ha capturado la emoción de los últimos minutos de carrera en un menú denominado La Última Vuelta. Una propuesta concebida como el cierre de la carrera, donde poder disfrutar de un momento de relajación tras la emoción de un momento tan histórico como es este evento deportivo.

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MalaFlama

C. de Fernando Higueras, 19, Hortaleza.

Chuletón al fuego, vino y F1. MalaFlama, situado en Valdebebas, muy cerca del recinto ferial, abrió hace poco y ha irrumpido en la oferta del mundial de Fórmula 1 cediendo su espacio a la retransmisión de la carrera. Todo para poder acompañar la emoción del circuito con un concepto especial, ya que este lugar dispone de 5 salas privadas donde poder reunirte con familiares y amigos en torno a la barbacoa.

Isa Restaurant & Cocktail Bar

Calle de Sevilla, 3, Centro.

Sin abandonar la Gran Vía, Four Seasons Hotel Madrid surge como otro de los grandes epicentros de la celebración. En su interior, será ISA, su emblemática coctelería y restaurante situada en la primera planta, quien se encargará de recibir a los incondicionales de la Fórmula 1. Durante tres días, huéspedes y visitantes podrán disfrutar de una experiencia que combina gastronomía, coctelería y entretenimiento. Con una sorpresa exclusiva: dentro de la Red Room del restaurante se desplegará un espacio privado que incluye acceso exclusivo al simulador y una selección gastronómica para vivir la emoción de este gran fin de semana desde una perspectiva más inmersiva.

Gulah

Calle Arturo Soria, 198.

A sólo 10 minutos en coche del recinto ferial de IFEMA, el sabor de Nueva Orleans toma forma en Gula. Un restaurante que pone a disposición de los más allegados al circuito sus grandes pantallas para poder ver con la mejor calidad posible la carrera. Todo ello acompañado de especialidades de la casa, donde destacan sus po’boys, deliciosos panes rellenos con fantasía para las papilas gustativas.

Bless Madrid

Calle Velázquez, 62.

Uno de los fines de semana más especiales en torno a la Fórmula 1 se vivirá dentro del hotel Bless Madrid, ya que han dado forma al Race Weekend Madrid 2026. La experiencia incluye alojamiento en una Studio Suite Velázquez, con acceso a un box privado situado en primera línea de meta, cáterin privado en el propio box y servicios VIP durante la estancia que irán desvelándose durante el fin de semana. Además, durante estos días la coctelería inspirada en la Fórmula 1 tomará el hotel, puesto que Pinzelada Lounge contará con una selección de cócteles elaborados con el whisky de edición limitada creado por Glenfiddich x Aston Martin Team, acompañados de una propuesta gastronómica creada especialmente por Bless Madrid para la ocasión.

Brach Madrid Le Restaurant

Gran Vía, 20, Centro.

Dentro del hotel Brach Madrid, uno de los grandes hoteles que conforman la oferta de lujo hospitality en la Gran Vía madrileña, los comensales podrán disfrutar de un menú especial creado ad hoc para la ocasión. El icónico espacio diseñado por Philippe Starck tiene preparado un menú donde la gran sorpresa estará en el postre, con un dulce especial inspirado en la gran carrera. Además, como su Spa & Sport Club propone un ritual wellness diseñado para recuperar energía y preparar el cuerpo antes o después de la carrera.