Los expertos lo tienen claro: este es el ejercicio que mejor cuida el corazón, reduce el estrés y ayuda a vivir más y mejor

Mantener el corazón sano es una de las grandes prioridades cuando se habla de bienestar y calidad de vida. Durante años, caminar, correr, montar en bicicleta o acudir al gimnasio han encabezado las listas de recomendaciones para cuidar la salud cardiovascular. Sin embargo, cada vez más especialistas ponen el foco en una disciplina que durante mucho tiempo ha sido asociada únicamente con la relajación o la flexibilidad. Se trata del yoga, una práctica milenaria que ha demostrado tener efectos muy positivos tanto en el cuerpo como en la mente y que, según diversas investigaciones y expertos en salud cardiovascular, puede convertirse en una de las mejores herramientas para proteger el corazón, reducir el estrés y mejorar el bienestar general.

Mucho más que flexibilidad y posturas imposibles

Cuando alguien piensa en yoga, es habitual imaginar complejas posturas de equilibrio o largas sesiones de estiramientos. Sin embargo, esta disciplina va mucho más allá. Su verdadera fortaleza radica en la combinación de movimiento físico, respiración consciente y técnicas de relajación que trabajan de forma conjunta sobre diferentes sistemas del organismo.

Precisamente esa unión entre cuerpo y mente es la que explica buena parte de sus beneficios cardiovasculares. Mientras las posturas ayudan a fortalecer la musculatura y mejorar la movilidad, la respiración profunda y la atención plena contribuyen a reducir los niveles de estrés, uno de los factores que más impactan en la salud del corazón.

Los especialistas destacan que el yoga no debe verse únicamente como una actividad suave o contemplativa. Dependiendo de la modalidad elegida, puede convertirse en un ejercicio físico exigente capaz de mejorar la resistencia, la coordinación y el equilibrio, al mismo tiempo que promueve un estado mental más tranquilo y estable.

Cómo ayuda al corazón

Los beneficios cardiovasculares del yoga se producen a distintos niveles. Uno de los más importantes es su capacidad para ayudar a controlar la presión arterial. Diversos estudios han observado que la práctica regular favorece la relajación de los vasos sanguíneos y reduce la hiperactivación del sistema nervioso relacionada con el estrés crónico. Esto facilita una mejor circulación y contribuye a mantener cifras de tensión arterial más saludables.

Además, las técnicas de respiración que forman parte esencial de esta disciplina tienen un efecto directo sobre la frecuencia cardiaca. Al aprender a respirar de manera más lenta y profunda, el organismo entra en un estado de mayor calma, reduciendo la carga de trabajo del corazón y favoreciendo una mejor respuesta cardiovascular a largo plazo.

Otro aspecto especialmente interesante es que el yoga puede ayudar a combatir algunos de los factores de riesgo más habituales asociados a las enfermedades cardiovasculares. El estrés continuado, el sedentarismo, la mala calidad del sueño o la ansiedad son elementos que pueden afectar negativamente a la salud cardiaca y que encuentran en esta práctica un importante aliado.

El estrés, uno de los grandes enemigos silenciosos

La relación entre estrés y salud cardiovascular está ampliamente documentada. Vivir permanentemente acelerados provoca un aumento de hormonas como el cortisol y la adrenalina, lo que puede traducirse en un incremento de la presión arterial y de la frecuencia cardiaca.

Aquí es donde el yoga marca una diferencia notable respecto a otras actividades físicas. Mientras muchos ejercicios se centran únicamente en el componente corporal, esta disciplina incorpora herramientas específicas para gestionar el estrés cotidiano.

Las sesiones suelen incluir ejercicios de respiración, momentos de meditación y técnicas de relajación profunda que ayudan a disminuir la tensión mental acumulada. Con el tiempo, esta práctica puede favorecer una mayor sensación de calma y una mejor capacidad para afrontar situaciones difíciles sin que el organismo permanezca constantemente en estado de alerta.

Una actividad apta para casi cualquier persona

Uno de los motivos por los que los expertos valoran especialmente el yoga es su accesibilidad. A diferencia de otros deportes, no requiere equipamiento sofisticado ni una condición física determinada para comenzar.

Puede practicarse en casa, en centros especializados, en parques o incluso siguiendo sesiones guiadas de manera online. Además, existen modalidades adaptadas para diferentes edades y niveles de experiencia, desde principiantes hasta practicantes avanzados.