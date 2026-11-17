El cava ecológico de Codorníu se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del panorama internacional de los espumosos en 2026. Su Ars Collecta Blanc de Blancs Reserva Eco 2022 acumula cinco medallas de oro en concursos internacionales y acaba de sumar un nuevo reconocimiento: el título de Great Value Champion Sparkling 2026 en los International Wine Challenge Trophy Awards. Un galardón que distingue su equilibrio entre calidad y precio y que refuerza la proyección de una referencia elaborada con tres variedades de uva y procedente de distintos viñedos catalanes.

El reconocimiento más reciente llega de la mano del International Wine Challenge (IWC), uno de los concursos de referencia del sector vinícola a nivel mundial. En su edición de 2026, el Ars Collecta Blanc de Blancs Reserva Eco 2022 consiguió una medalla de oro y se convirtió en el único espumoso español en alcanzar esta distinción. Además, obtuvo la mención Great Value, que reconoce aquellos vinos que destacan por su relación entre calidad y precio.

Pero el palmarés de este cava no se limita a este certamen. A lo largo de 2026 ha conseguido otras cuatro medallas de oro en competiciones internacionales: Effervescents du Monde, Gilbert & Gaillard, The Drinks Business Spring Tasting y Mundus Vini. Cinco reconocimientos que avalan el trabajo de elaboración de Codorníu y sitúan esta referencia entre los espumosos españoles más destacados del año.

La trayectoria de premios ha tenido un nuevo capítulo con su elección como Great Value Champion Sparkling 2026 en los IWC Trophy Awards. El cava fue seleccionado entre los finalistas de su categoría y se alzó con el premio durante la gala celebrada en Londres. Se trata de un reconocimiento especialmente relevante porque no sólo tiene en cuenta la calidad del producto, sino también el valor que ofrece al consumidor por su precio.

Tres variedades de uva y distintos paisajes catalanes

Una de las particularidades del Ars Collecta Blanc de Blancs Reserva Eco 2022 está en su elaboración. Codorníu apuesta por una selección de viñedos en los que cada variedad encuentra las condiciones más adecuadas para desarrollar sus características. El resultado es un coupage que combina chardonnay, xarel·lo y parellada, tres uvas que aportan perfiles diferentes al conjunto.

La chardonnay procede de Costers del Segre, una zona de clima continental, mientras que la xarel·lo se cultiva en el Penedès y la parellada procede de viñedos de altura de Pla de Manlleu, ambos territorios con influencia mediterránea. Esta combinación permite reunir distintas expresiones del paisaje vitivinícola catalán en una misma botella.

En cuanto a su composición varietal, los datos publicados por el Concours Mondial de Bruxelles para esta añada señalan un 85% de chardonnay, un 10% de xarel·lo y un 5% de parellada. La apuesta por la primera variedad marca buena parte de la personalidad de este Blanc de Blancs, que combina su protagonismo con las dos uvas tradicionales del cava.

Frescura, burbuja fina y notas cítricas

En la cata, esta reserva destaca por su equilibrio entre frescura, acidez y textura. Los expertos del International Wine Challenge valoraron especialmente su precisión y elegancia, con presencia de matices cítricos y fruta de huerta, una textura cremosa, burbuja refinada y un final persistente. El certamen le otorgó 95 puntos y una medalla de oro.

Por su parte, las notas de cata publicadas por el Concours Mondial de Bruxelles describen aromas de pomelo y una boca en la que aparecen recuerdos de limón y clementina. También destacan su frescura, la elegancia de sus burbujas y su persistencia. Entre los matices aromáticos aparecen asimismo la manzana verde, la flor de azahar y algunas notas de fruta de hueso, como el albaricoque y la nectarina blanca.

Bruno Colomer, enólogo de Codorníu, pone el acento en su tacto cremoso y en la finura de las burbujas. También destaca la elegancia que aporta su elevada acidez, una combinación que amplía sus posibilidades en la mesa.

Precisamente, su versatilidad gastronómica es otro de sus puntos fuertes. La bodega recomienda acompañarlo con mariscos, pescados sin salsas o preparados en crudo, arroces y carnes poco condimentadas. También puede funcionar con determinados postres, gracias a su equilibrio entre frescura y textura.

Ars Collecta, la colección más prestigiosa de Codorníu

Este cava forma parte de Ars Collecta, la colección de alta gama de Codorníu, que nació en 2016 y reúne actualmente diez referencias. La gama incluye tres cavas Reserva, Blanc de Blancs, Blanc de Noirs y Grand Rosé, además de los emblemáticos Jaume Codorníu y Josep Raventós Blanc y Rosé.

A ellos se suman tres cavas de Paraje Calificado: La Fideuera, El Tros Nou y La Pleta, y el Ars Collecta 459, elaborado a partir de un coupage de los tres parajes calificados y considerado una de las referencias más destacadas de la colección.

La familia Ars Collecta acumula numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. De hecho, el Blanc de Blancs no es el único protagonista de este año: el Ars Collecta 459 2010 también fue elegido Mejor Espumoso del Año 2026 en la Guía 365 Vinos al Año, elaborada por la revista Vivir el Vino.