El barco más rápido del mundo nació en un patio trasero y nadie ha batido su récord en 50 años
Hay récords que duran años y otros que parecen desafiar al tiempo. El del Spirit of Australia pertenece a esta segunda categoría. Más de cuatro décadas después de que surcara las aguas a una velocidad que parecía imposible para una embarcación, nadie ha logrado superarlo. Lo más sorprendente no es únicamente la cifra alcanzada, 511,11 kilómetros por hora, sino la historia que hay detrás de ella. Lejos de grandes corporaciones, laboratorios de última generación o presupuestos millonarios, este prodigio de la ingeniería fue diseñado y construido por un hombre obsesionado con la velocidad en el patio trasero de su casa. El resultado fue una máquina capaz de entrar en la historia y convertir a su creador, Ken Warby, en una leyenda de la navegación extrema.
Una obsesión llamada velocidad