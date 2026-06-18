El ‘balón de fútbol’ de Louis Vuitton que podría superar los 112.000 euros en subasta

Ver que del icónico estuche de Louis Vuitton sale un balón de fútbol, ahora que acaba de comenzar el Mundial, podría dar lugar a confusión, porque la gran competición parece haber monopolizado la atención de todo lo que sale al mercado en estos meses referente al deporte rey. Pero la nueva joya de colección de Louis Vuitton habla de algo más allá de la competición. De lo que sí nos habla es de los diez años de relación que la firma de lujo mantiene en una colaboración con UNICEF.

Cabe destacar que, aunque esta pieza poco tenga que ver con el Mundial de Fútbol de 2026, su lanzamiento en estas fechas poco tiene de casual. Porque lo que evoca este símbolo es una relación inminente con el deporte rey. También remite a la relación de UNICEF con la competición, ya que la organización ha impulsado diferentes protocolos de protección a la infancia en consonancia con las celebraciones de las diferentes competiciones del Mundial. Pero interpretar esta pieza como un simple balón de fútbol ornamentado con piedras preciosas, oro y un mecanismo relojero sería reducir su significado al máximo.

Lujo filantrópico

Hablamos de una pieza que nace a medio camino entre la relojería y el coleccionismo puro. Porque Unity Time Object no es una pieza pensada para el día a día, sino un símbolo de colaboración altruista. La historia de Louis Vuitton y UNICEF empezó en enero de 2016. Sería ahí cuando Louis Vuitton se convirtió en el primer socio corporativo global de UNICEF para apoyar su fondo de emergencias.

Es decir, para poder dar recursos a la organización para solventar situaciones de urgencia, como desastres naturales, epidemias o crisis humanitarias. Pero hasta ahora, el símbolo que dentro del catálogo de Louis Vuitton había materializado esta relación era el Silver Lockit, un pequeño candado que creó Georges Vuitton en 1890 para cerrar los baúles de la compañía. Este símbolo se entendía bajo el simbolismo de protección y cuidado de esta pieza, pero el nuevo Unity Time Object se entiende como parte del legado conjunto de la organización y la compañía.

El punto de partida de este modelo ha sido el balón de lona Monogram confeccionado por la compañía. Desde ahí, Louis Vuitton ha sabido reunir a un comité de expertos para dar forma y movimiento a esta singular pieza. Detrás de su diseño, se encuentra la experiencia de La Fabrique du Temps Louis Vuitton.

Se trata de su división especializada en relojería de alta gama y que fue fundada originalmente en 2007 por los maestros relojeros Michel Navas y Enrico Barbasini. Además, ha contado con la experiencia de L’Épée 1839, especializados en relojes de mesa y cuyos modelos han lucido presumiblemente en el carruaje de la Reina Isabel II.

Con ello han dado forma a una escultura mecánica que marca las horas y minutos a través de dos cilindros rotatorios dorados, y todo un esqueleto que queda parcialmente a la vista gracias a su diseño sin barreras. Ingeniería que coexiste en esta pieza con la exclusividad de los materiales y la inclusión de 22 rubíes, 144 diamantes blancos y 120 diamantes negros, que suman en conjunto 1,03 quilates. Sin olvidar el carácter de Louis Vuitton, esta pieza se entregará en un baúl diseñado en específico para albergar y proteger esta pieza.

Una subasta con fines benéficos

Este mes, la pieza será subastada por la casa Sotheby’s y todos sus beneficios irán destinados a UNICEF. Esta pieza se encuentra en un precio de salida de casi 112.000 euros, aunque las estimaciones y el valor simbólico de este mecanismo esperan alcanzar una cifra algo superior una vez celebrada la subasta. Sobre todo porque esta introducción supone un nuevo capítulo a la hora de definir la relación del lujo con las causas sociales.