Carmen Lomana y Jessica Goicoechea se ven las caras tras su pique «Lo que no aguanto es que me digas que soy vaga»

Lo que prometía ser uno de los reencuentros más incómodos del verano ha terminado convirtiéndose en uno de los momentos más divertidos de la semana. Carmen Lomana y Jessica Goicoechea se han visto las caras por primera vez después del cruce de declaraciones que protagonizaron hace unas semanas y, contra todo pronóstico, la tensión ha dado paso a los halagos.

El inesperado cara a cara se produjo durante un evento de cosmética y tuvo un maestro de ceremonias de excepción: Javi Hoyos. El periodista no dejó pasar la oportunidad de reunir a las dos protagonistas y sacar a relucir el comentario que originó la polémica.

Todo comenzó cuando Carmen criticó en televisión a los creadores de contenido que muestran rutinas imposibles en redes sociales, levantándose al amanecer para correr, entrenar y encadenar actividades desde primera hora de la mañana. Unas declaraciones que Jessica interpretó como una muestra de «mentalidad de vaga», unas palabras que no sentaron nada bien a la colaboradora.

Antes incluso de encontrarse con la influencer, Lomana ya dejaba claro que no estaba enfadada, aunque sí molesta por aquella etiqueta. «Lo que no aguanto es que me diga que soy vaga porque trabajo», explicó. De hecho, aprovechó para recordar que ella también madruga, aunque por motivos muy distintos. «Ayer me levanté a las seis, pero no para correr, para ir a la radio», comentó entre risas.

Cuando ambas coincidieron frente a frente, la conversación arrancó con una inesperada dosis de sinceridad. Jessica le agradeció a Carmen los cumplidos sobre su físico y aprovechó para recordar que la polémica venía de lejos. «Son las primeras palabras bonitas que escucho por tu parte», le dijo con humor.

Lejos de esquivar el asunto, las dos decidieron aclararlo allí mismo. Mientras Goicoechea defendía que el deporte forma parte de su estilo de vida y que no sólo le ayuda físicamente, sino también a nivel mental, Lomana insistía en que cada persona tiene una manera diferente de entender el bienestar.

«Cuando tengas mis años tampoco es necesario matarte tanto», le comentó Carmen entre bromas, para después reconocer que la modelo cuenta con una genética privilegiada. Jessica, por su parte, defendió que cuidar su imagen forma parte de su profesión, aunque dejó claro que seguiría entrenando aunque no se dedicara al mundo de la moda.

Pese a las diferencias de opinión, el encuentro fue relajándose a medida que avanzaba la conversación. Tanto que acabó con un intercambio de elogios que nadie esperaba cuando estalló la polémica. «Siempre he dicho que era una mujer muy guapa», reconoció Carmen. Y tras verla en persona, fue todavía más allá: «Ahora que te he visto… ¡qué cuerpazo!». La influencer recibió encantada los cumplidos y respondió con una sonrisa y varios agradecimientos, dejando claro que las heridas estaban más que cerradas.

Al final, lo que comenzó como un debate sobre madrugar para correr o quedarse un rato más en la cama terminó demostrando que se puede discrepar sin necesidad de convertirse en enemigas. Y si alguien tenía dudas sobre el resultado del encuentro, la conclusión de Javi Hoyos lo resumió a la perfección: después de este cara a cara, hasta podría surgir una amistad.