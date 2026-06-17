Así es el exclusivo crucero con casino, teatro y suites de lujo por 8.000 euros la noche que hace escala en Guipúzcoa

La llegada de un gran crucero siempre despierta expectación, pero cuando se trata del Azamara Quest, la escena adquiere un aire especial. Este elegante buque boutique, considerado un auténtico hotel de cinco estrellas flotante, volvió a hacer escala en el puerto de Pasaia (Guipúzcoa), ofreciendo una imagen tan espectacular como sofisticada. Después del amanecer, cuando los primeros tonos rosados comenzaban a teñir el cielo sobre la bahía guipuzcoana, el barco apareció en la bocana del puerto. Su entrada, pausada y silenciosa, rompió la tranquilidad matinal de la dársena. Guiado por remolcadores durante una compleja maniobra de atraque, el crucero avanzó entre las laderas de Jaizkibel y las tradicionales casas marineras de Pasai Donibane, regalando a sus pasajeros una de las estampas más pintorescas de la costa vasca.

Con 181 metros de eslora, once cubiertas y capacidad para 700 pasajeros, el Azamara Quest destaca por una filosofía muy diferente a la de los gigantes del sector. Lejos de apostar por las dimensiones descomunales, este barco se centra en ofrecer una experiencia exclusiva y personalizada. Sus 300 camarotes están atendidos por una tripulación de alrededor de 400 profesionales, una proporción que garantiza un servicio cercano y de alta calidad.

A bordo, el lujo se combina con la comodidad. Los viajeros pueden elegir entre varios restaurantes de primer nivel, relajarse en centros de bienestar y spa o disfrutar de una completa oferta de ocio. El barco cuenta con casino, teatro, discoteca, piscinas y peluquería, creando un entorno pensado para que cada jornada de navegación resulte tan atractiva como los destinos visitados.

Las noches ofrecen otro de sus grandes reclamos: los espectáculos teatrales, la música en directo y las actividades de entretenimiento convierten cada velada en una experiencia diferente. Todo ello se desarrolla en un ambiente elegante y relajado, una de las señas de identidad de los llamados cruceros boutique de lujo.

La escala en Pasaia forma parte de un itinerario de catorce noches por España, Portugal y Francia. El viaje comenzó en Barcelona y ha recorrido ciudades como Valencia, Cartagena, Málaga, Sevilla, Lisboa, Oporto y Bilbao antes de poner rumbo a Burdeos. Una travesía diseñada para viajeros que buscan descubrir destinos con historia, cultura y personalidad propia.

Pero esta exclusividad tiene un coste acorde a la experiencia. Los precios para un viaje similar al realizado este año suelen situarse a partir de los 3.000 euros por persona en las categorías más básicas. Los camarotes con balcón pueden superar los 4.000 euros, mientras que las suites más exclusivas alcanzan con facilidad los 8.000 euros por pasajero, especialmente en temporada alta.

Además, el Azamara Quest se prepara para una importante renovación. La naviera tiene previsto incorporar nuevas suites premier de lujo, con más espacio, mayor privacidad y vistas privilegiadas al océano. Una mejora destinada a reforzar todavía más su posicionamiento dentro del segmento premium.