La azotea con estrella Michelin que convierte los atardeceres de Madrid en el mejor plan del verano

Cuando el calor aprieta, Madrid demuestra que también sabe vivir el verano. Y si hay un plan que reúne todo lo que se le puede pedir a una tarde de julio o agosto es subir a una azotea, brindar con un buen cóctel y dejarse sorprender por una cocina de altura. Justo esa es la propuesta del Hotel Urban, cuya terraza vuelve a convertirse esta temporada en uno de los rincones más apetecibles de la capital gracias a una carta firmada por el restaurante CEBO, distinguido con una estrella Michelin.

Situada en pleno centro de Madrid, la Terraza del Urban ofrece una de esas panorámicas que invitan a alargar la sobremesa hasta que cae la noche. Desde sus mesas se contemplan algunos de los grandes iconos del skyline madrileño, como la calle Alcalá, la Gran Vía y, al fondo, el Retiro, mientras la ciudad cambia de ritmo con la puesta de sol.

Pero si las vistas son un reclamo, la gastronomía es la auténtica protagonista. Los chefs Javier Sanz y Juan Sahuquillo, al frente de CEBO, han diseñado una carta de pequeños bocados pensada para compartir, donde la alta cocina se adapta al formato más informal sin perder un ápice de personalidad.

Entre todas las propuestas, hay un plato que promete convertirse en uno de los imprescindibles del verano: el ceviche servido sobre lima ahumada, una elaboración fresca, cítrica y llena de matices que resume a la perfección el espíritu de la temporada. Ligero, refrescante y con un delicado toque ahumado, es una de esas recetas que invitan a repetir mientras el sol se esconde sobre los tejados de Madrid.

Otra de las grandes protagonistas de la carta son las croquetas de jamón Joselito con velo de jamón, una reinterpretación de uno de los grandes clásicos de nuestra gastronomía. Cremosas por dentro, crujientes por fuera y coronadas con una fina lámina de jamón, demuestran que la sencillez, cuando se ejecuta con producto excepcional, puede convertirse en un auténtico lujo.

La propuesta continúa con otros bocados como el mini hot dog de pulpo a feira con kimchi casero, el croissant de tartar de atún rojo, el brioche de presa ibérica o los buñuelos de queso Idiazábal con membrillo, una selección pensada para compartir y descubrir nuevos sabores sin renunciar a la esencia de una cocina con sello Michelin.

La experiencia se completa con una cuidada carta de coctelería de autor. Desde creaciones contemporáneas como el Paper Plane, elaborado con bourbon, Aperol, Amaro Santoni y lima, o el clásico Pisco Sour, hasta propuestas refrescantes como el daiquiri de fresa y albahaca o versiones sin alcohol con frutas tropicales, cada copa está pensada para acompañar el ambiente relajado de la terraza.

Para quienes buscan un plan especial sin salir de Madrid, pocas combinaciones resultan tan apetecibles como contemplar el atardecer desde las alturas con un cóctel en la mano y un menú firmado por una estrella Michelin. Un verano más, la Terraza del Urban demuestra que algunas de las mejores vacaciones también pueden disfrutarse sin abandonar la ciudad.