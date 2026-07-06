Estas son las siete pizzerías españolas entre las mejores de Europa en 2026

Masa, tomate y queso. La pizza, hasta en su expresión más mínima, es todo un espectáculo y, por eso, es una de las recetas más reconocibles en cualquier rincón del mundo. Su versatilidad no tiene límites y su excelencia, tampoco entiende de fronteras. Fuera de Italia, donde hablar de calidad es algo indiscutible, se encuentran embajadas que rinden una especie de tributo a esta receta en sus cartas. Y un año más, la prestigiosa guía 50 Top Pizza Europa 2026 ha elegido a sus restaurantes favoritos y, en España, no podemos estar más orgullosos. Porque dos de nuestros restaurantes se han colado en el TOP cinco y otros tantos han destacado en diferentes categorías.

En el ranking de las mejores pizzerías entran ubicaciones de toda Europa, y sólo hay una excepción evidente: Italia. Si no, seguramente la balanza se habría decantado desde el minuto en el que comenzasen a salir sus ubicaciones encima de la mesa del jurado. Por tercer año consecutivo, la pizzería Napoli on the Road, en Londres, se alzó con el título a la mejor pizzería de Europa. Tras este proyecto se encuentra el chef Michelle Pascarella, napolitano de cuna y de escuela.

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Sin embargo, este año España ha destacado positivamente en esta clasificatoria, situando siete representantes y seis de ellos entre las 20 primeras posiciones. Esto es importante, ya que las 20 posiciones de la clasificación 50 Top Pizza Europa 2026 acceden directamente a la lista de las 100 Mejores Pizzerías del Mundo. Todavía es pronto para saber qué lugar ocuparán nuestras embajadas pizzeras, porque el resultado de este ranking desvelará el 15 de septiembre en el icónico Teatro Mercadante de Nápoles, en el transcurso de la gala 50 Top Pizza World 2026.

Además de este listado de las 50 mejores ubicaciones, hay restaurantes españoles que han sabido destacar dentro de las diferentes categorías. Porque la guía no sólo premia la excelencia del restaurante, sino que también pone en valor la calidad de los servicios. De este modo, la pizzería Demaio, Bilbao, España, se alzó con el reconocimiento de Best Customer Satisfaction 2026 – Maistà Award. En Santiago de Compostela, Galicia, reaparece el nombre de Oura que, además de ocupar el puesto 14 del ranking, cuenta con los premios a Performance of the Year y Green Oven 2026. Estos reconocimientos valoran tanto la evolución del proyecto como su compromiso con una cocina más sostenible. Y es hora de entrar en el ranking.

Las mejores pizzerías de España

En el número dos encontramos Baldoria, que ocupa el primer lugar del ranking en España. Tras el proyecto se encuentra el chef y empresario Ciro Cristiano, quien se propuso establecer en Madrid un portal gastronómico hacia su Nápoles natal, y todo lo que tienen en el restaurante responde a esa intención por preservar la autenticidad de la receta original. Por eso preparan las pizzas en un horno traído de la ciudad costera italiana, elaboran sus masas en el local, con fermentaciones de hasta 48 h, y seleccionan todos los ingredientes de temporada, para poner la mayor honestidad a cada pizza.

Vamos al quinto puesto, donde se encuentra Sartoria Panatieri, situado en Barcelona. Tras la creación de esta pizzería, que cuenta con dos sedes en Barcelona, se encuentran Rafa Panatieri y Jorge Sastre, centrados en elevar las pizzas a la máxima categoría. ¿Y cómo lo hacen? Apostando por productos de máxima calidad en cada referencia que tienen en carta.

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Riccardo y Vittorio Figurato, hermanos y fundadores de Fratelli Figurato, han elevado su pizzería hasta ocupar el puesto 11 en el ranking de mejores pizzas europeas. Su local es pequeño y honesto y sus pizzas saben cómo representar ese equilibrio perfecto entre ligereza, sabor y frescura.

Las tres siguientes pizzerías se encuentran muy próximas en el ranking. Continúa en la posición 14 la pizzería gallega Oura Pizza, situada en un lugar tan poco convencional como es El Dieciocho, el espacio gastronómico ubicado en el Outlet Área Central. Desde ahí elabora pizzas donde no falta técnica, hay cierto espacio para la innovación y el claro protagonista es el producto gallego.

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En el puesto 16 se encuentra Demaio, la pizzería de Bilbao. El proyecto une a tres hermanos procedentes de Calabria que decidieron abrir en 2018 su primer local de pizzería italiana, seguido por otra segunda apertura en el 21 para dar forma a una segunda masa con una pizza romana horneada en molde. Y para llegar hasta el siguiente puesto de la tabla, hay que trasladarse a Barcelona nuevamente, donde las pizzas de la Balmesina han alcanzado el puesto 17 de este ranking.