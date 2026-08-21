Así es la casa de Amaia Salamanca y Rosauro en Marbella: una villa de 1,5 millones con piscina y vistas a la sierra

Amaia Salamanca y Rosauro Varo han encontrado en Marbella su particular oasis de tranquilidad. La pareja disfruta junto a sus tres hijos de una espectacular vivienda situada en la exclusiva urbanización de Guadalmina, en San Pedro de Alcántara, donde arquitectura contemporánea, naturaleza y privacidad se dan la mano. Una casa de alrededor de 600 metros cuadrados, rodeada de un amplio jardín y con una espectacular piscina como gran protagonista.

La propiedad se encuentra en una parcela de grandes dimensiones, superior a los 3.000 metros cuadrados, y cuenta con unas privilegiadas vistas a la sierra malagueña. Además, el mar se encuentra a pocos minutos, una combinación que convierte esta residencia en uno de los refugios favoritos de la familia durante sus estancias en la Costa del Sol.

Una vivienda valorada en torno a 1,5 millones de euros

La espectacular villa también destaca por su precio. Distintas informaciones han situado la operación en torno a los 1,5 millones de euros, aunque algunas publicaciones apuntan concretamente a una hipoteca por esa cantidad, por lo que no puede afirmarse que corresponda exactamente al precio final de adquisición.

Más allá de la cifra, la vivienda reúne algunas de las características más buscadas en el mercado inmobiliario de lujo de Marbella: amplitud, privacidad, zonas exteriores, diseño contemporáneo y una ubicación privilegiada.

El jardín y la piscina, el corazón de la casa

Si hay un espacio que cobra especial protagonismo durante el verano es el exterior. El enorme jardín rodea la vivienda y crea un auténtico oasis de privacidad, mientras que la piscina se convierte en el centro de la vida familiar durante los días de calor. Las terrazas permiten disfrutar de largas comidas y reuniones al aire libre, mientras que la vegetación que rodea la parcela protege la vivienda de las miradas indiscretas. Todo está pensado para aprovechar al máximo el clima mediterráneo.

Pero uno de los grandes atractivos son las vistas hacia la sierra malagueña, que pueden contemplarse desde diferentes puntos de la propiedad. Los grandes ventanales y los cerramientos acristalados hacen que el paisaje exterior se integre visualmente en los interiores.

Una decoración minimalista y cálida

El interiorismo de la vivienda lleva la firma de Luis García Fraile, amigo de la familia, que ha apostado por crear espacios elegantes, luminosos y acogedores. El resultado es una decoración de inspiración minimalista en la que predominan los tonos blancos, beige, crema y gris. La madera y las fibras naturales aportan calidez y consiguen que los espacios resulten sofisticados sin perder ese carácter familiar que busca la pareja.

El salón es uno de los mejores ejemplos de esta filosofía. Un gran sofá de tonos claros, una moderna chimenea, plantas y piezas decorativas cuidadosamente escogidas conviven en una estancia amplia y luminosa. Los ventanales permiten contemplar el jardín y refuerzan la conexión entre el interior y el exterior.

Un dormitorio con personalidad

Aunque la casa mantiene una estética serena, algunos espacios introducen elementos más llamativos. En el dormitorio principal, por ejemplo, predominan los tonos oscuros y una iluminación más tenue que crean una atmósfera íntima. Una gran obra de arte de formato XXL preside la estancia y aporta un marcado contraste con la paleta neutra del resto de la decoración. Los muebles y accesorios en tonos más oscuros completan un ambiente elegante y sofisticado.

La vivienda dispone además de cinco dormitorios con baño en suite, un amplio salón-comedor conectado con la cocina y una zona de bienestar con gimnasio privado, además de diferentes patios y espacios exteriores.