Todo sobre José Navarro, el cortador de jamón que no se pierde una boda VIP y que trabajó para el Rey Felipe VI

Hasta hace apenas unos días, el nombre de José Navarro era prácticamente desconocido para el gran público. Sin embargo, su presencia en la mediática boda de Suso Álvarez y Marieta ha cambiado por completo esa situación. El granadino acudió al enlace para desempeñar una labor muy concreta: encargarse del corte de jamón durante la celebración. Lo que nadie imaginaba era que acabaría convirtiéndose en uno de los protagonistas inesperados del evento después de que comenzaran a circular rumores sobre un posible acercamiento sentimental con Anita Williams.

La supuesta buena sintonía entre ambos ha despertado una enorme curiosidad y ha provocado que muchos se pregunten quién es realmente este atractivo cortador de jamón que, desde hace años, se ha ganado un importante prestigio dentro de su profesión.

Así es José Navarro, el cortador que no solo ha conquistado a Anita

José Navarro tiene 36 años y es natural de Santa Fe, en Granada. Su relación con el mundo del jamón comenzó siendo apenas un niño. Criado en una familia vinculada a la cría de cerdos, creció viendo a su padre manejar el cuchillo con una habilidad que terminó despertando su propia pasión. Durante años aprendió de forma completamente autodidacta, practicando en celebraciones familiares y reuniones de amigos, hasta que decidió profesionalizarse mediante cursos especializados.

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Su talento no tardó en llamar la atención. Lo que empezó como una afición acabó convirtiéndose en una carrera de éxito que le llevó a dejar atrás su trabajo como charcutero en un supermercado para convertirse en uno de los cortadores de jamón premium más solicitados del país. Las redes sociales también jugaron un papel fundamental en su crecimiento profesional, permitiéndole mostrar su técnica y llegar a clientes de primer nivel.

Su trayectoria dio un importante salto internacional en 2023, cuando tuvo la oportunidad de trasladarse temporalmente a Estados Unidos para trabajar como cortador de jamón en uno de los restaurantes del prestigioso chef José Andrés. Una experiencia que el propio Navarro ha definido en varias ocasiones como una de las más enriquecedoras de su carrera.

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Desde entonces, su agenda no ha dejado de llenarse de eventos exclusivos, celebraciones privadas, citas deportivas e incluso actos institucionales. Uno de los momentos más destacados llegó este mismo año, cuando tuvo la oportunidad de servir jamón al Rey Felipe VI durante una jornada de esquí organizada junto a varios amigos del monarca. Después de aquel encuentro, no dudó en destacar la cercanía del jefe del Estado y el trato recibido durante la jornada.

Pero su trabajo no solo le ha permitido coincidir con miembros de la Familia Real. En sus redes sociales acumula fotografías junto a numerosas personalidades del deporte y la música. Desde Iker Casillas hasta Estopa, pasando por los hermanos Márquez, Omar Montes o varios integrantes de la selección española, José Navarro se ha convertido en un rostro habitual en algunos de los eventos más exclusivos del país. Además, realiza colaboraciones puntuales como modelo, una faceta que complementa con naturalidad gracias a su cuidada imagen.

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En el plano más personal, siempre ha optado por mantener un perfil discreto. No se le conocen relaciones sentimentales confirmadas y prefiere reservar su intimidad. Sí ha mostrado, en cambio, el enorme cariño que siente por su familia. En una entrevista concedida hace un tiempo a Canal Sur llegó incluso a emocionarse al recordar el fallecimiento de su abuela, dejando patente el fuerte vínculo que mantiene con los suyos. Amante del deporte, con pasado ligado al fútbol, y apasionado de los viajes y la moda, ahora afronta una inesperada popularidad provocada por un supuesto romance con Anita Williams que, por el momento, ninguno de los dos ha confirmado. Mientras tanto, José Navarro ha pasado de ser uno de los profesionales más cotizados del jamón a convertirse, de la noche a la mañana, en uno de los nombres más buscados de la crónica social.