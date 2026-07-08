Discreción, estabilidad y una familia consolidada. Esa sigue siendo la fórmula de éxito de Miguel Torres y Paula Echevarría, una de las parejas más sólidas del panorama social. El exfutbolista acompañó este martes a la actriz en una cita muy especial: el 20 aniversario de Paula como embajadora de Pantene, celebrado en el exclusivo Rosewood Villa Magna de Madrid. Allí, en un encuentro con COOL, habló de deporte, de su verano en familia y sorprendió con unas cariñosas palabras hacia David Bustamante, expareja de la actriz y padre de su hija mayor.

Torres, que durante años desarrolló su carrera en el fútbol profesional y que sigue muy vinculado al deporte, analizó también el papel de la Selección Española en el Mundial. Sin embargo, fue al abordar su faceta más personal cuando dejó algunos de los titulares más llamativos.

Ocho años de amor con Paula Echevarría

El verano, según adelantó, volverá a estar marcado por la tranquilidad. Sin grandes viajes exóticos ni agendas imposibles. «Nosotros somos gente muy tranquila. Solemos estar en Marbella porque tenemos residencia allí de cuando yo vivía. Y luego iremos a Asturias con la familia de Paula y poco más», explicó, dejando claro que la prioridad vuelve a ser disfrutar de los suyos.

No es ningún secreto que la pareja ha construido una relación muy alejada del ruido mediático. Desde que comenzaron su historia de amor en 2018, Paula y Miguel han apostado por una convivencia discreta que culminó con el nacimiento de su hijo, Miguel Jr., en 2021. En estos años han demostrado que la estabilidad se encuentra en los pequeños gestos cotidianos, una filosofía que el exfutbolista volvió a reivindicar.

Preguntado por si es una persona detallista, respondió sin recurrir a grandes declaraciones románticas: «Es que yo los atajos de un día no me van. Yo intento serlo todos los días. Creo que una relación se tiene que sostener en el día a día y, bueno, hemos creado una familia y eso es lo más importante».

Su admiración hacia Bustamante como padre

Pero el momento más inesperado llegó cuando habló de Daniela, la hija que Paula Echevarría tuvo durante su matrimonio con David Bustamante. Lejos de cualquier polémica —después de años en los que la relación entre todas las partes ha encontrado el equilibrio—, Miguel dedicó un sentido reconocimiento tanto a la adolescente como a sus padres. «Daniela podrá ser lo que quiera. Tiene dos padres que son muy trabajadores, que tienen mucho talento», aseguró, en una declaración que evidencia la buena sintonía que existe actualmente entre él y el cantante cántabro.

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No es la primera vez que esa convivencia ejemplar sale a relucir. Tras la mediática separación de Paula Echevarría y David Bustamante en 2017, ambos lograron reconducir su relación por el bienestar de su hija. Con el paso del tiempo, Miguel Torres se integró con absoluta naturalidad en esa dinámica familiar, manteniendo siempre un perfil respetuoso y evitando ocupar un lugar que no le corresponde.

Quizá por eso sus palabras han llamado especialmente la atención. En un universo donde las familias reconstituidas suelen convertirse en foco de conflictos, Torres ha vuelto a demostrar que la admiración y el respeto también pueden formar parte de una historia moderna. Una imagen que, lejos de responder a la galería, llevan años construyendo con absoluta naturalidad.