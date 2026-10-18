La tajante respuesta de Lucía Dominguín al ser preguntada por Miguel Bosé y Andorra: «¡Es que es absurdo!»

Miguel Bosé es uno de los nombres más reconocidos de la música española, pero su trayectoria profesional también ha convivido con episodios de su vida personal que han acaparado titulares. Su relación con Nacho Palau y la posterior ruptura dieron paso a un largo conflicto judicial que mantuvo a ambos en el foco mediático. Ahora, las preguntas sobre el cantante han vuelto a protagonizar un encuentro con la prensa, esta vez durante un desfile de moda. Su hermana, que acudía al evento, no ha dudado en marcar distancias cuando le han preguntado por él y por su supuesta presencia en Andorra.

La hermana de Miguel Bosé se encontraba disfrutando de una cita centrada en la moda cuando las cámaras aprovecharon la ocasión para preguntarle por el artista. Sin embargo, la respuesta de la hija de Lucía Bosé dejó claro que no estaba dispuesta a convertir su presencia en el desfile en una conversación sobre su hermano. «No, es que no. Es el desfile, soy yo, no es Miguel, no es Andorra, no es nada. Es que es absurdo», afirmó ante las preguntas del periodista.

Una contestación directa con la que quiso devolver el protagonismo al motivo por el que había acudido al evento. Lejos de extenderse sobre la situación del cantante, insistió en que la atención debía centrarse en ella y en la cita de moda. Aun así, su respuesta no terminó ahí. En un momento de la conversación, se dirigió al periodista con un comentario que rebajó la tensión y dejó ver un tono más distendido: «No te voy a morder porque eres simpático, pero vamos».

Sus palabras mezclaron cierta impaciencia con un gesto de cercanía hacia el reportero, al que reconoció el trato amable antes de dar por zanjado el asunto. La escena refleja una de las dificultades habituales a las que se enfrenta la familia y es que, cuando eres un rostro público, está claro que, asistas donde asistas, las preguntas sobre la familia o el entorno van a formar parte de la agenda.

La vida personal de Miguel Bosé ha generado un interés constante, especialmente desde que se hizo pública su separación de Nacho Palau en 2018. Tras 26 años de relación, la ruptura abrió una etapa marcada por las diferencias entre ambos y por los procedimientos judiciales relacionados con sus hijos. Desde entonces, cualquier novedad vinculada al cantante puede volver a despertar la atención de los medios.

En esta ocasión, sin embargo, su hermana prefirió no entrar en detalles y dejó una respuesta que no pasó inadvertida y deja entrever posibles problemas entre hermanos.