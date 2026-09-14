La rutina de ejercicio de Maribel Verdú a sus 55 años: «Hago yoga, camino muchísimo y entro fuerza un par de veces a la semana»

A sus 55 años, Maribel Verdú no sólo eso una de las figuras más reconocidas y respetadas del cine español, sino que también transmite una imagen de bienestar que genera tanta admiración como su trayectoria profesional. Sin renunciar a algún que otro capricho y sin vivir pendiente de la dieta, ha demostrado para llevar un estilo de vida saludable pasa por encontrar un equilibrio con uno mismo. El resto llega de manera natural.

El ejercicio ocupa un lugar muy importante en su rutina diaria, aunque siempre desde un enfoque flexible. Lleva años practicando disciplinas como el yoga, disfruta de largas caminatas y complementa su actividad con sesiones de entrenamiento de fuerza varias veces por semana. Una rutina flexible que se adapta a sus horarios y que puede mantener incluso cuando está fuera de casa.

La rutina de ejercicio de Maribel Verdú

Maribel Verdú es una auténtica apasionada del deporte y no duda en probar prácticamente cualquier disciplina que se cruza en su camino. En una entrevista concedida en 2019 al director de Women’s Health, la actriz explicaba en qué consiste su rutina: «Practico yoga desde hace un montón de años, ando como si no hubiera un mañana, y dos veces por semana hago entrenamiento funcional de fuerza».

Actualmente, Maribel Verdú sigue practicando entrenamiento funcional, aunque ha dejado el yoga en segundo plano. «Ahora practico meditaciones, estiramientos…, pero sobre todo entrenamiento funcional y fuerza». La actriz entrena entre tres y cuatro días por semana. «Antes, si no entrenaba todos los días, me agobiaba», reconoce. Caminar también es fundamental en sus hábitos de bienestar tanto físico como mental. La actriz va andando siempre que puede y asegura alcanzar entre 7.000, 10.000 e incluso 11.000 pasos diarios como mínimo.

Incluso con su ajetreado ritmo de vida, lleva siempre consigo unas gomas para poder entrenar en cualquier momento. «Por lo menos para el tema espalda, brazos, que me obsesiona mucho», afirma la embajadora de Nivea en una entrevista con Women’s Health. Cuando está en casa, además, cuenta con un TRX y pesas. «Me gusta poder quitarme una chaqueta y que el brazo esté bonito».

Por otro lado, confiesa que cada vez le da más importancia a la proteína. «Porque como el cemento en una casa. Tú puedes tener ladrillos, pero ¿cómo lo pegas? Y la suplementación. Soy una loca de la suplementación, sin exceso, pero hay determinadas cosas que deberíamos mantener siempre en nuestra rutina: Magnesio, Omega 3 y vitamina D con K2». Y añade: «me encanta para la cena tomar mis espinacas hervidas, mis verduras hervidas y siempre con proteína: un filetito de pollo o un solomillito, o a lo mejor queso fresco de cabra, que me encanta».

Maribel Verdú no persigue la perfección, sino que busca encontrar una rutina que pueda mantener a largo plazo sin sentir que tiene que renunciar constantemente a las cosas que disfruta. Por eso, su estilo de vida combina ejercicio, descanso, alimentación saludable y equilibrada y momentos de desconexión.

El entrenamiento de fuerza

Maribel Verdú confesaba a Yo Dona que los gimnasios no son lo suyo y que prefiere contar con un entrenador personal. El trabajo de fuerza es clave en su rutina y, lejos de ser una tendencia reciente, lleva años practicándolo de forma constante: «llevo 20 años entrenando fuerza, mucho antes de que fuera una moda. Tengo una entrenadora con la que llevo muchísimo tiempo.Dos veces por semana hago entrenamiento funcional de fuerza: fitball, gomas, TRX… Esté donde esté».

Las gomas elásticas viajan siempre con ella y le permiten continuar entrenando incluso cuando está fuera. «Siempre llevo unas gomas conmigo, por lo menos para el tema espalda, brazos, que me obsesiona mucho. Y si estoy en mi casa, tengo el TRX y tengo pesas. Me gusta poder quitarme una chaqueta y que el brazo esté bonito», confiesa.

El TRX, siglas de Total Body Resistance Exercise, es un sistema de entrenamiento funcional basado en el uso de cuerdas de suspensión que permite trabajar y fortalecer todo el cuerpo. Su funcionamiento combina la gravedad y el propio peso corporal para realizar ejercicios de intensidad variable, adaptables a diferentes niveles.

Beneficios del yoga

Uno de los primeros hábitos de su rutina es el yoga, una disciplina que combina ejercicios de respiración, concentración y movilidad, ayudando a aliviar el estrés, mejorar la postura y favorecer la flexibilidad. También ayuda a establecer una conexión entre cuerpo y mente. Según la reconocida instructora Xuan Lan, «el yoga no es el destino, sino el camino». Se trata de una disciplina milenaria que nació en la India hace más de 4.000 años.

En definitiva, Maribel Verdú ha elegido una forma de cuidarse que no depende de pasar largas horas en el gimnasio. Caminar, mantenerse activa, trabajar la fuerza y seguir una rutina sostenible forman parte de sus hábitos diarios para conservarse en forma. La clave está en encontrar hábitos realistas que puedan mantenerse con el tiempo, sin convertir el ejercicio en una obligación ni generar frustración.