Rocío Muñoz ha roto su silencio meses después de que su nombre acaparara titulares al asegurar públicamente que estaba embarazada de Omar Montes. La joven ha concedido su primera entrevista en Y ahora Sonsoles, donde ha relatado cómo vivió aquellos momentos y ha mostrado una conversación de WhatsApp que, según sostiene, mantuvo con el cantante el 9 de marzo de 2026.

La noticia del supuesto embarazo generó una gran repercusión mediática después de que Rocío compartiera su versión a través de las redes sociales y señalara al artista como padre del bebé. A partir de entonces, surgieron numerosas especulaciones sobre la relación que ambos habrían mantenido y sobre las circunstancias que rodearon este episodio.

Durante su intervención televisiva, la joven quiso exponer su versión de los hechos y compartió parte de los mensajes que intercambió con Omar Montes. En ellos se reflejan la preocupación y la incertidumbre que, según su relato, marcaron aquellos días.

Rocío enseña sus conversaciones con Omar Montes

En la conversación mostrada por la joven, Omar Montes respondió expresando su desconcierto ante la noticia. «No entiendo bien. La verdad es que no te conozco. Nos estuvimos viendo y yo siempre te traté muy bien y tú a mí, pero hace medio año que no sé nada de ti y me llamas hace dos días, que dices que estás embarazada de mí y estoy muy asustado porque no sé qué quieres hacer conmigo», puede leerse en los mensajes. El cantante también manifestó sus dudas y preocupación: «No quiero sufrir ni que nadie me engañe».

Por su parte, Rocío insistió en que nunca buscó obtener nada del artista más allá de comunicarle lo que estaba ocurriendo. «Nos vimos en diciembre, cuando pasó. Te dije que no quería nada de ti, ni dinero ni contarlo a nadie, no soy ninguna buscona. Yo solo quiero estar bien con mi bebé y que tú lo estés con tu vida», le respondió.

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La conversación continuó con nuevos reproches y muestras de inquietud por ambas partes. «No juegues así conmigo, un día una cosa y otro día otra. Mi apoyo está ahí, pero tampoco puedes tenerme así sin dormir y con ataques de ansiedad», escribió Omar Montes en otro de los mensajes difundidos.

Rocío negó estar actuando de esa manera y llegó incluso a plantear que el cantante se desvinculara completamente de la situación si no confiaba en ella. «Por mi parte, puedes quedarte tranquilo, de verdad, desentiéndete al 100% de esta situación», le trasladó.

El intercambio continuó con el artista calificando todo lo ocurrido como una situación «muy rara» y comparándola con una conversación que jamás pensó tener. «Relacionarme con una persona que me llame, que quiere tener un hijo conmigo y trate el tema como si hablamos de un anillo», escribió.

Ante esas palabras, Rocío volvió a defender su postura. «Estoy embarazada y es cosa de dos, tú no lo quieres, pues perfecto, no pasa nada, de verdad», respondió. En otro de los fragmentos difundidos añadió: «Te pido que, si piensas eso de mí, te olvides de mí y del bebé. Y no es que quiera un hijo tuyo, es que estoy embarazada y es tuyo. Que no lo quieres, lo respeto. Por eso te digo que sigas con tu vida».

Finalmente, la empresaria desveló que Omar le habría insistido en que abortara para poder intentar buscar otro bebé en dos o tres meses: «Me dijo que abortara y que luego en dos o tres meses nos poníamos a ello. Fue insistente en que tenía que interrumpir mi embarazo».