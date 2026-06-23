Gloria Camila estalla contra Kiko Hernández tras mofarse del último vídeo de su padre: «¿Tú vas a reírte de quién?»

Gloria Camila ha estallado en sus redes sociales tras las críticas que está recibiendo su padre por el reciente vídeo que ha protagonizado en las inmediaciones de su casa. Ortega Cano fue preguntado por la prensa sobre el documental de Rocío Jurado que está a punto de estrenarse y este, en vez de pronunciarse al respecto, prefirió responder con un baile que, como no podía ser de otra manera, no ha tardado en hacerse viral, generando todo tipo de opiniones (siendo algunas bastante duras).

Sin ir más lejos, Kiko Hernández ha hecho uso de su perfil oficial de Instagram para repostear la escena del torero y asegurar que «España no merece tanto espectáculo gratis». «Hay personas que salen a caminar por las mañanas. Luego está Ortega Cano, que sale a protagonizar capítulos inéditos de National Geographic: ‘El misterio de las chispitas con misterio en el café’. La elegancia de un bailarín, la energía de un aspersor industrial y la tranquilidad de quien sabe que las normas de la física son solo sugerencias», escribía.

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Gloria Camila no ha querido optar por el silencio, y ha utilizado la misma vía que el colaborador de televisión para responderle de una manera contundente. De hecho, ha compartido una captura de la inteligencia artificial, en la que se lee que hace unos años, el Tribunal Supremo confirmó la condena a Kiko Hernández por mentir y difundir que padecía un cáncer de páncreas. Según dicha información, fue en julio de 2015 cuando una ex empleada y amiga cercana de Hernández declaró en una entrevista que se había inventado la enfermedad, algo que desató un gran revuelo que hoy Gloria Camila ha querido recordar y tachar de poco ético.

«@kikohernandeztv, ¿no prefieres que hablemos de esto mejor? Ya que llevas toda tu vida riéndote de gente, mintiendo sobre una enfermedad que, por desgracia, existe y se lleva a mucha gente por delante, como fue el caso de mi madre. ¿Tú vas a reírte de quién?», sentenciaba.

Además de estallar contra Kiko, Gloria Camila también ha recapitulado otras críticas que ha recibido Ortega Cano, entre las que ha destacado la de Alba Carrillo o Laura Fa, a las que también ha dedicado una contestación tajante. «Hay personas que son las primeras en dar lecciones, pero las últimas que deberían hacerlo. Personas que han construido buena parte de su personaje público hablando de la vida de los demás, exponiendo intimidades ajenas y faltando al respeto incluso a quienes formaron parte de su propia vida, incluido el padre de su hijo. También están quienes exigen respeto de mujer a mujer, apelan a la empatía cuando atraviesan momentos difíciles, pero después actúan de una manera completamente distinta cuando les toca ponerse al otro lado. […] Lo que más me sorprende es que, después de tantos años, algunas personas se quejan del barro, pero siguen eligiendo el barro como forma de vida. […] Son personas que representan exactamente todo aquello que no quiero ser ni tener cerca», concluía.