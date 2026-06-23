Soy estilista y esto es lo que debes hacer antes de comprar en rebajas

Llega una de las semanas más esperadas para los amantes de la moda. Las rebajas se aproximan y nuestras carteras tiemblan pensando en todas las compras necesarias que vamos a hacer (o no tan necesarias). Nos llenamos la cabeza y las cestas de multitud de prendas y accesorios para renovar nuestros armarios de cara a la temporada de verano, pero no está de más seguir pequeños trucos para ahorrar unos euros y solo hacerte con piezas prioritarias a las que de verdad vas a dar utilidad.

Adelántate, la app y la web van primero

El primer error es esperar a que las rebajas lleguen a la tienda física. Marcas como Zara repiten cada año la misma estrategia, el descuento se activa primero en la app y en la web, y solo un día después llega a las tiendas. Quien compra online tiene horas de ventaja sobre quien espera a ir a la tienda.

Deja tu cesta preparada

No basta con saber que las rebajas empiezan antes, hay que estar listo a la hora exacta o incluso unos minutos antes. Conviene tener la app actualizada, haber iniciado sesión previamente y guardar en la lista de la cesta todas las prendas que te interesan. Cuando se active el descuento, solo hace falta completar el proceso de compra, y así no pierdes tiempo en buscar todos los artículos con el miedo a que te los quiten.

Un detalle que pocos tienen en cuenta es que el descuento no se activa a la misma hora en todos los canales, la app suele adelantarse una hora a la web.

Puedes saber que prendas tienen descuento antes que los demás

En países como Reino Unido, Finlandia o Alemania las rebajas de verano arrancan antes que en España. Echar un ojo a esas webs permite saber con antelación qué prendas van a entrar en descuento. Para evitar que el sistema te redirija automáticamente a la versión española, basta con buscar en Google el nombre de la marca seguido del país.

Apunta la referencia de la prenda que te interesa y, cuando lleguen las rebajas a España, búscala directamente en la app o web española, selecciona tu talla y déjala en el carrito. De esta forma, cuando se active el descuento, solo tendrás que entrar, ir al carrito y finalizar la compra en segundos.

Tener una estrategia de compra

Las rebajas no terminan en una semana: suelen prolongarse durante todo el verano, y a medida que pasan las semanas los descuentos aumentan, pero el stock se reduce. Hay veces que toca elegir, comprar pronto, cuando hay más variedad y tallas disponibles, o esperar un poco más para pagar menos, asumiendo el riesgo de no encontrar lo que buscabas.

Todos estos pasos ayudan a no comprar impulsivamente, ahorra un dinerito y reflexionar sobre lo que verdaderamente nos hace falta y es una buena inversión.