Soy estilista y esto es lo que debes hacer antes de comprar en rebajas
Ya queda poco para que den comienzo las rebajas de verano 2026
En necesario contar con una serie de trucos para no malgastar tu dinero y hacerte con prendas joya para esta temporada
¿Cuándo empiezan las rebajas de verano 2026 en El Corte Inglés? Fecha y hora exacta
Llega una de las semanas más esperadas para los amantes de la moda. Las rebajas se aproximan y nuestras carteras tiemblan pensando en todas las compras necesarias que vamos a hacer (o no tan necesarias). Nos llenamos la cabeza y las cestas de multitud de prendas y accesorios para renovar nuestros armarios de cara a la temporada de verano, pero no está de más seguir pequeños trucos para ahorrar unos euros y solo hacerte con piezas prioritarias a las que de verdad vas a dar utilidad.
Adelántate, la app y la web van primero
El primer error es esperar a que las rebajas lleguen a la tienda física. Marcas como Zara repiten cada año la misma estrategia, el descuento se activa primero en la app y en la web, y solo un día después llega a las tiendas. Quien compra online tiene horas de ventaja sobre quien espera a ir a la tienda.
Deja tu cesta preparada
No basta con saber que las rebajas empiezan antes, hay que estar listo a la hora exacta o incluso unos minutos antes. Conviene tener la app actualizada, haber iniciado sesión previamente y guardar en la lista de la cesta todas las prendas que te interesan. Cuando se active el descuento, solo hace falta completar el proceso de compra, y así no pierdes tiempo en buscar todos los artículos con el miedo a que te los quiten.
Un detalle que pocos tienen en cuenta es que el descuento no se activa a la misma hora en todos los canales, la app suele adelantarse una hora a la web.
Puedes saber que prendas tienen descuento antes que los demás
En países como Reino Unido, Finlandia o Alemania las rebajas de verano arrancan antes que en España. Echar un ojo a esas webs permite saber con antelación qué prendas van a entrar en descuento. Para evitar que el sistema te redirija automáticamente a la versión española, basta con buscar en Google el nombre de la marca seguido del país.
Apunta la referencia de la prenda que te interesa y, cuando lleguen las rebajas a España, búscala directamente en la app o web española, selecciona tu talla y déjala en el carrito. De esta forma, cuando se active el descuento, solo tendrás que entrar, ir al carrito y finalizar la compra en segundos.
Tener una estrategia de compra
Las rebajas no terminan en una semana: suelen prolongarse durante todo el verano, y a medida que pasan las semanas los descuentos aumentan, pero el stock se reduce. Hay veces que toca elegir, comprar pronto, cuando hay más variedad y tallas disponibles, o esperar un poco más para pagar menos, asumiendo el riesgo de no encontrar lo que buscabas.
Todos estos pasos ayudan a no comprar impulsivamente, ahorra un dinerito y reflexionar sobre lo que verdaderamente nos hace falta y es una buena inversión.