La razón por la que Penélope Cruz nunca ha querido sacarse el carnet de conducir: «Es un miedo muy profundo»
Penélope Cruz ha dado una entrevista en el pódcast 'Hot Ones'
La actriz reconoce que ha tenido miedo a los coches desde que era pequeña
Tiene 52 años y de momento no piensa sacarse el carner de conducir
Penélope Cruz se ha convertido en una de las actrices más reconocidas de nuestro país, aunque hay algo que todavía no ha conseguido. A sus 52 años, continúa sin carnet de conducir, una decisión que no responde a la falta de interés, sino a un profundo miedo que arrastra desde que era una niña.
La intérprete ha hablado con total sinceridad sobre este asunto durante su participación en el pódcast estadounidense Hot Ones y nosotros sabemos qué ha contado exactamente.
Lejos de tratarse de un capricho, Penélope promete que ponerse al volante siempre ha sido una barrera emocional difícil de superar. Aunque durante años había descartado por completo la posibilidad de aprender a conducir, un inesperado regalo recibido en su último cumpleaños podría haber cambiado su manera de afrontar este temor.
Penélope Cruz ha explicado que hacía mucho tiempo que no se planteaba sacarse el permiso de conducir. Sin embargo, confesó entre risas que uno de sus grandes amigos, el cantante Bono, decidió regalarle un coche por su cumpleaños, un detalle tan sorprendente como simbólico.
La actriz recordó con humor la situación al reconocer que el regalo provocó una reacción inmediata entre quienes la rodean. «Mi amigo Bono me regaló un coche. Creo que ese ha sido el empujón definitivo», comentó divertida durante la entrevista. El presentador no tardó en responder con una pregunta que resume perfectamente la paradoja: «¿Cómo es posible que Bono te regale un coche y tú no te saques el carné?».
Tal y como ha contado ella misma, ha intentado dar el paso varias veces, pero cuando era pequeña vivió algo que le impide avanzar.
El trauma de Penélope Cruz
La mujer de Javier Bardem ha aprovechado para explicar que detrás de esa decisión existe una historia mucho más compleja. Según dijo, cada vez que se sube a un coche experimenta una intensa sensación de ansiedad que nunca ha conseguido eliminar por completo.
«Es un miedo muy profundo. Cada vez que me monto en un coche pienso: ‘¿Llegaremos o no?’», reconoció con total sinceridad. Una frase que refleja hasta qué punto esa preocupación sigue presente en su vida diaria, incluso después de tantos años.
La actriz ya había hablado anteriormente sobre el origen de ese miedo en otra entrevista. Según dijo, todo comenzó cuando apenas tenía nueve años, durante un episodio que marcó profundamente su infancia y que todavía hoy recuerda con enorme impacto emocional.
Según relató, presenció cómo un coche atropellaba a su hermana Mónica Cruz, un accidente que provocó que la joven perdiera el conocimiento. Aunque finalmente se recuperó sin secuelas físicas, aquella escena quedó grabada para siempre en la memoria de Penélope, que desde entonces comenzó a desarrollar una fuerte ansiedad relacionada con la conducción.
La anécdota con Salma Hayek
Durante su participación en Hot Ones, Penélope Cruz relató otra experiencia especialmente delicada que vivió con una de sus mejores amigas, Salma Hayek, a quien definió como «otra hermana para mí».
Ambas recordaron un episodio ocurrido durante un viaje en avión que realizaban junto a varios amigos para celebrar Halloween. Todos iban disfrazados de payasos cuando, de forma completamente inesperada, el comandante anunció una despresurización de la cabina y ordenó a los pasajeros colocarse inmediatamente las máscaras de oxígeno.
La actriz relató que la tripulación comenzó a recorrer el pasillo transportando bombonas de oxígeno mientras el avión iniciaba un aterrizaje de emergencia. Fueron unos minutos de enorme tensión que todavía recuerda con claridad.
«Tuvimos muchísima suerte. Aterrizamos sanos y salvos, pero fue una experiencia realmente increíble», explicó durante la entrevista.
El momentazo con Bad Bunny
Por último, Penélope Cruz ha hablado de sus hijos y de cómo Bad Bunny terminó cambiando por completo la imagen que ellos tenían de su madre.
Según explicó, fueron precisamente sus hijos quienes le descubrieron la música del artista puertorriqueño. Aunque al principio intentó mantenerlos alejados de algunas de sus canciones por el contenido de ciertas letras, con el paso del tiempo terminó convirtiéndose también en admiradora del cantante.
La situación dio un giro inesperado cuando Bad Bunny la invitó a subir al escenario durante uno de sus conciertos celebrados en Puerto Rico para participar en uno de los momentos más populares del espectáculo.
Aquella aparición tuvo un efecto inmediato dentro de su propia familia. Sus hijos comenzaron a verla con otros ojos y, según recordó divertida, al terminar el concierto le dijeron una frase que nunca olvidará: «Mamá, por fin podemos decir que eres ‘cool’».
La respuesta de la actriz no perdió el tono desenfadado que marcó buena parte de la conversación. «Gracias, Benito. Me ha llevado todos estos años conseguirlo», respondió entre risas, agradeciendo al cantante haber conseguido algo que ella llevaba mucho tiempo intentando conseguir.
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