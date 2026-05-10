Preguntan a Isabel Ordaz por qué dejó ‘La que se avecina’ y lo que dice aclara muchas cosas

La que se avecina se ha posicionado como una de las producciones más exitosas de la televisión. La serie dirigida por Alberto Caballero y Laura Caballero ha logrado mantenerse en antena durante 16 temporadas y ha convertido a muchos de sus actores en rostros imprescindibles de la pequeña pantalla. Entre ellos se encuentra Isabel Ordaz, una actriz con una larga trayectoria que encontró en Araceli Madariaga uno de los personajes más populares de su carrera.

La intérprete llegó a la ficción después de haber participado en Aquí no hay quien viva, la serie que sirvió como antesala del universo vecinal que más tarde desarrollaría La que se avecina. Allí dio vida a la inolvidable Hierbas, un personaje secundario que terminó convirtiéndose en uno de los más recordados por los espectadores.

Su fichaje para la nueva etapa de los hermanos Caballero parecía entonces un paso natural, y el público respondió rápidamente al extravagante carácter de Araceli, una mujer impulsiva, emocional y llena de contradicciones que protagonizó algunas de las escenas más comentadas de los primeros años de la serie.

A pesar del éxito que rodeaba al personaje, Isabel Ordaz decidió abandonar definitivamente la producción. Una marcha que sorprendió a muchos seguidores y sobre la que, con el paso del tiempo, la actriz ha hablado con mayor claridad. Según ha contado en diferentes entrevistas, sentía que Araceli había llegado a un límite creativo y que el personaje «no daba más de sí».

La decisión de Isabel Ordaz

Isabel Ordaz nunca ha ocultado que uno de sus mayores temores como intérprete era quedar encasillada en un único registro. Aunque la comedia televisiva le dio una enorme popularidad, siempre ha defendido la necesidad de explorar otros caminos profesionales y de mantener un vínculo constante con el teatro, disciplina que considera prioritaria en su carrera artística.

A sus 69 años, la actriz ha demostrado una versatilidad poco común. A lo largo de su trayectoria ha participado en proyectos dramáticos, comedias y producciones de suspense, alternando cine, televisión y teatro con naturalidad.

Para el gran público, su imagen sigue inevitablemente ligada a la risa contagiosa que convirtió tanto a La Hierbas como a Araceli en personajes inolvidables. Pero realmente es una artista mucho más completa que todo esto.

El mercado está cambiando

Más allá de las razones personales o profesionales que pudieron influir en su salida, Isabel Ordaz también ha dejado entrever una cierta distancia con la evolución que experimentó la comedia en España. La actriz considera que el género ha cambiado profundamente y no siempre para mejor.

En una de sus reflexiones más comentadas, explicó que la clásica «comedia de situación» prácticamente ha desaparecido. Un formato que ella conoce bien tras haber trabajado durante años en Aquí no hay quien viva, donde, según defiende, el humor nacía de las situaciones, de los silencios y de las reacciones entre personajes. Para Isabel, ese estilo se transformó con el paso de los años hacia un modelo más centrado en el ingenio verbal y en la búsqueda constante de frases impactantes.

«Todo estaba fundamentado en que la frase tenía que ser graciosa, ocurrente, ingeniosa. El ingenio mata a la comedia», llegó a afirmar la actriz durante una intervención que generó bastante repercusión entre los seguidores de ambas series.

Isabel Ordaz tiene las ideas claras

La actriz ha defendido con insistencia que el verdadero efecto cómico no depende únicamente de lo que se dice, sino de cómo lo reciben los demás personajes dentro de la escena. Según su visión, la comedia funciona como una cadena de reacciones donde cada gesto, mirada o silencio resulta tan importante como el diálogo.

«Está hecha a base de contraplanos. No es tanto lo que dices, sino lo que sucede y las reacciones de los personajes», explicó al analizar las diferencias entre el modelo clásico de sitcom y las fórmulas actuales. Una idea que resume perfectamente su manera de entender el oficio y que también ayuda a comprender por qué decidió dar un paso al lado cuando sintió que el personaje de Araceli ya no podía evolucionar en esa dirección.

Sus declaraciones han reabierto además un debate habitual entre los seguidores de las grandes series de comedia españolas: si producciones como Aquí no hay quien viva y La que se avecina representan realmente el mismo estilo o si, por el contrario, pertenecen a épocas y formas de entender la televisión completamente distintas.

Mientras tanto, el legado de Isabel Ordaz dentro del universo creado por los Caballero sigue intacto. Araceli continúa siendo uno de los personajes más recordados de las primeras temporadas de La que se avecina y su marcha todavía se menciona entre los fans como una de las despedidas más tristes de la serie. De momento parece que tiene las ideas claras, pero… ¿conseguirán los hermanos Caballero convencerla de que vuelva en algún momento?