El novio de Irene Rosales estalla contra Kiko Rivera: “Mejor no encontrármelo”

El spot publicitario que ha protagonizado Irene Rosales sobre frutos secos continúa generando multitud de reacciones. La última, la de Guillermo, su actual pareja, quien no ha tenido pelos en la lengua para cargar contra Kiko Rivera y sus críticas hacia su ex mujer. Y es que, aunque siempre ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano, en esta ocasión ha decidido romper su silencio para defender a la sevillana.

«Yo creo que sus palabras hablan por sí solas. La campaña está siendo un éxito, y la educación con la que Irene está hablando, pues dice mucho de ella. […] Y por supuesto, las de Kiko también dicen de la educación que tiene. Eso es lo que demuestra», comenzaba a decir ante los micrófonos de Europa Press.

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En ese momento, el reportero quiso subrayar las declaraciones que ofreció el DJ hace tan solo unos días, en las que señalaba que Irene «no tenía cerebro» y que «no le daba para más». «Ella ya contestó en televisión y dejó claro lo que tenía que decir y ya está. Yo lo respeto y cada uno lo suyo», decía sin querer entrar en mayores detalles. No obstante, lo que sí que hizo fue recalcar los sentimientos que tenía hacia ella, dejando claro que no le había hecho gracia que recibiera este tipo de ataques. «Yo la quiero muchísimo y cosas como estas lo que hacen es reforzar nuestra relación. Nosotros vamos muy bien y tú sabes que yo en ese mundo no entro. La respeto a ella, pero obviamente las palabras de Kiko no venían a cuento», sentenciaba.

Añadía que la actitud del hijo de la tonadillera «no fue nada bonita» y que, aunque sabe que Irene es una persona «que se defiende sola», admitía que en su caso, «mejor que no se encontrara con Kiko», dejando claro que, tal vez, podría producirse un tenso momento entre ambos.

Tras ver las palabras de su chico, Irene se mostró muy orgullosa y no dudó en agradecerle su apoyo. Y no solo en el plató, ya que al llegar a casa, hizo uso de sus redes sociales para señalar que «era su mejor compañero». Al mismo tiempo, Guillermo volvió a resaltar «que le defendería las veces que haga falta» y que ahora «le tocaba triunfar».

La crítica de Kiko Rivera a Irene Rosales

Después de conocer el último trabajo publicitario de su ex mujer, Kiko Rivera no dudó en publicar un contundente comunicado en el que cargó duramente contra ella, dejando más que claro que no le había sentado nada bien el eslogan de la campaña: «Un mix con un mal kiko es un mal mix. Elige Grefusa Mix, elige el mejor kiko».

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Hoy he visto una campaña que, sinceramente, me parece patética. Y antes de que aparezcan los de siempre pidiendo respeto y recordándome quién es, conviene recordar algo muy sencillo:yo también soy el padre de mis hijas y, por lo que veo, el respeto no siempre es recíproco. […] La vida que tienes hoy es gracias a haberte comido un Kiko. Y sí, la frase puede molestar, pero no deja de ser una realidad. […] Mira a tu alrededor. Mira dónde estás hoy y recuerda de dónde venías. Hay un antes y un después que todo el mundo conoce perfectamente. Sólo hay que mirarte», comentaba.