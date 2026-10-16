Laura Matamoros y Carla Barber han vuelto a coincidir en una cena que no ha pasado desapercibida. La hija de Kiko Matamoros ha disfrutado de una noche gastronómica en el centro de Madrid junto a la que fuera su excuñada, en un nuevo restaurante especializado en tacos exclusivos. Un plan que invita a recordar la relación que ambas mantuvieron en el pasado y las palabras con las que la propia Carla explicó, hace justo un año, la distancia que existía entre ellas.

«Vuelta a los homenajes de antaño». Con esta frase, Laura Matamoros ha puesto el foco en una velada que recupera una estampa conocida para quienes han seguido de cerca los vínculos personales de la familia Matamoros. Esta vez, el plan ha tenido como escenario un establecimiento de reciente apertura en la capital, donde los tacos se convierten en los protagonistas de una experiencia gastronómica diferente.

Más allá de la propuesta culinaria, la compañía ha sido uno de los detalles que más llaman la atención. Y es que Carla Barber no es una persona ajena al entorno familiar de Laura. La doctora estética mantuvo una relación sentimental con Diego Matamoros, hermano de Laura, en 2020. Sin embargo, aquella historia de amor terminó y, con el paso del tiempo, los contactos entre ambas dejaron de ser habituales.

Carla Barber marcó distancia con Laura hace un año

Precisamente, hace un año, Carla Barber se pronunció sobre cómo era entonces su relación con Laura. Lejos de hablar de un conflicto o de un enfrentamiento entre ellas, la empresaria quiso restar importancia a la falta de contacto y aclaró que no existía ningún problema personal.

«No nos ha pasado nada, no tenemos relación, pero no por nada, sino porque ya no hemos coincidido», aseguró entonces Carla Barber. Unas palabras con las que dejaba claro que la distancia entre ambas respondía, al menos según su versión, a una cuestión de circunstancias y no a una disputa conocida.

Sus declaraciones dibujaban una relación cordial, aunque marcada por la ausencia de encuentros. Por eso, esta nueva cena en Madrid adquiere un significado especial para quienes recuerdan aquellas explicaciones: ambas han vuelto a compartir tiempo juntas y a recuperar, al menos por una noche, una dinámica que parecía haber quedado atrás.

Un reencuentro que recupera viejas costumbres

La velada no confirma por sí sola que Laura Matamoros y Carla Barber hayan retomado una relación estrecha, pero sí demuestra que han vuelto a coincidir en un plan compartido. Una cena entre tacos exclusivos, en pleno centro de Madrid, ha servido para recuperar una estampa del pasado y despertar la curiosidad sobre el vínculo que mantienen actualmente.

Por ahora, lo que queda es una imagen de normalidad entre dos mujeres que comparten historia familiar y que, después de un tiempo sin coincidir, han vuelto a sentarse juntas a la mesa. A veces, los reencuentros más llamativos no necesitan grandes explicaciones: basta con volver a compartir una cena.