Diego Matamoros enseña las imágenes de su última operación por su enfermedad: «Me costaba levantarme»

Diego Matamoros vuelve a enfrentarse a un nuevo revés de salud. El hijo de Kiko Matamoros ha tenido que pasar de nuevo por quirófano para intentar poner freno a los fuertes dolores que lleva tiempo sufriendo a causa de la espondilolistesis degenerativa que padece. El influencer, que en los últimos meses ha tenido que hacer frente a diferentes problemas médicos y varias visitas al hospital, ha decidido compartir con sus seguidores cómo ha sido su última intervención lumbar y explicar con detalle el procedimiento al que se ha sometido.

La operación tuvo lugar el pasado lunes 17 de agosto y llega apenas un mes y medio después de su última intervención quirúrgica, una mastectomía subcutánea a la que se sometió para corregir la ginecomastia que había desarrollado después de años consumiendo anabolizantes. En esta ocasión, el problema estaba relacionado con su espalda y con los intensos dolores derivados de su enfermedad degenerativa de la columna.

Diego Matamoros ha querido mostrar parte del proceso a través de sus redes sociales. En las imágenes puede verse la zona lumbar durante el procedimiento y los diferentes elementos utilizados por los especialistas. Lejos de limitarse a publicar una fotografía desde el hospital, el creador de contenido ha explicado paso a paso qué le han hecho y para qué sirve cada una de las técnicas utilizadas. «Llevaba un tiempo que ya el dolor era muy agudo y me estaba costando hasta levantarme», ha confesado. Una situación que había comenzado a afectar incluso a las tareas más cotidianas de su día a día. Entre ellas, algo tan sencillo como preparar a sus dos perros, Amarok y Sköll, a los que se refiere cariñosamente como sus «dos niños». Según ha explicado, incluso abrocharles el arnés se había convertido en una tarea complicada debido a las molestias.

Para intentar aliviar esta situación, los médicos han realizado una epidurólisis por vía caudal combinada con radiofrecuencia en la raíz nerviosa. El propio Diego ha tratado de traducir los términos médicos para que sus seguidores pudieran entender mejor qué se escondía detrás de las imágenes que estaba compartiendo. Según su explicación, la epidurólisis por vía caudal utiliza la zona inferior de la espalda como una vía de acceso al espacio epidural. A través de ella, los especialistas pueden introducir un catéter fino y desplazarlo hacia la zona lumbar para actuar sobre los nervios atrapados o liberar posibles zonas de fibrosis, evitando realizar una punción directamente entre las vértebras lumbares. Posteriormente, se lleva a cabo la radiofrecuencia sobre la raíz nerviosa con el objetivo de tratar el dolor.

Diego también se ha detenido en las imágenes médicas de la intervención. Ha explicado que las líneas oscuras que aparecen en la zona inferior de la columna corresponden a las agujas y catéteres empleados durante el procedimiento. La zona más oscura y ramificada que aparece en el centro corresponde, según ha contado, al líquido de contraste utilizado durante la intervención, que permite visualizar su distribución por el canal epidural.

El influencer lleva años conviviendo con la espondilolistesis degenerativa, una patología crónica que afecta a la columna y que le ha provocado diferentes episodios de dolor. Aunque se ha sometido a distintos tratamientos e intervenciones para intentar mejorar su calidad de vida, por el momento no ha encontrado una solución definitiva. Esta última intervención supone, por tanto, un nuevo intento de recuperar cierta normalidad y reducir unas molestias que habían llegado a condicionar considerablemente su rutina.

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A pesar de todo, Diego ha afrontado este nuevo paso con optimismo y hasta con sentido del humor. «Este verano no he llegado, pero para septiembre, entre pitos y flautas, estaré como un pincel», ha asegurado. Una frase con la que deja claro que, pese a haber tenido que pasar buena parte del verano entre médicos, hospitales y tratamientos, confía en poder recuperar su ritmo habitual en las próximas semanas.

Este verano, de hecho, no ha sido precisamente sencillo para él. En junio ya había compartido una fotografía desde el hospital después de haber sido ingresado de urgencia y, pocos días después, se sometió a la mencionada mastectomía. Ahora, esta nueva intervención lumbar vuelve a poner el foco en sus problemas de salud y en una enfermedad con la que lleva años lidiando. Aun así, Diego ha conseguido disfrutar de algunos momentos especiales. El pasado mes de agosto celebró su 40 cumpleaños rodeado de amigos y familiares y también pudo vivir en primera persona el eclipse solar del 12 de agosto, una experiencia que calificó como «una de las experiencias más maravillosas» que ha podido experimentar.