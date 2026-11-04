El inesperado mensaje de un taxista a Anabel Pantoja tras su polémica con un conductor en Madrid: «Es denunciable lo que te han cobrado»

Aunque Anabel Pantoja ha dejado atrás su etapa en Canarias para instalarse de nuevo en Sevilla, su ciudad natal, sus compromisos profesionales continúan obligándola a moverse por diferentes puntos de España. Uno de sus destinos más habituales es Madrid, donde, sin ir más lejos, se ha desplazado este martes, 5 de noviembre, para grabar una campaña publicitaria. Sin embargo, en esta ocasión, su llegada le ha provocado una auténtica indignación al querer solicitar un taxi y comprobar que las tarifas de los servicios eran completamente desorbitadas. Una situación que no ha dudado en compartir con sus seguidores de Instagram.

«No doy crédito a los precios de hoy, tanto en Uber como Taxi. Me dice el taxista que el taxi no ha alterado nada. Y me han cobrado del aeropuerto al centro de Madrid 48€- 50 €. Desde Atocha o Gran Vía, 45 €. ¿Lo veis normal? Absolutamente es una locura», expresaba visiblemente molesta. Pero la historia no quedaba aquí. Horas después de lo ocurrido, la sobrina de la tonadillera ha recibido un mensaje de un taxista de Madrid que no solo le ha dado la razón con su denuncia, sino que también le ha asegurado que lo que le han cobrado es denunciable y que debe reclamarlo.

«Veo que tienes el recibo, por lo que tiene que aparecer el número de la licencia. Si realmente te cobraron eso por ir del aeropuerto al centro, es denunciable», comenzaba a decirle. Añadía que a través de la aplicación TXMAD podía realizar una reclamación, la cual llegaba directamente al ayuntamiento. Aun así, el propio conductor se ofrecía a orientarle si lo necesitaba, porque le parecía de gran importancia llevar a cabo este procedimiento para dar voz a lo que ocurre.

«Madrid nunca modifica las tarifas según demanda y me indigna por todos los que hacemos nuestro trabajo de manera profesional. Y que venga un indeseable a ver una cosa de estas y tire nuestro trabajo por tierra… De igual manera, imagino que sabrás que de aeropuerto a centro de Madrid (dentro M-30) y viceversa son 33 €, da igual la hora, el tiempo o el evento que haya. Le deberías haber dicho que le pagabas esa cantidad, aunque por otro lado también entiendo que no querías entrar en enfrentamiento. Un saludo», concluía.

Por su parte, Anabel Pantoja no ha dudado en contestar públicamente a este taxista, dejando entrever que tomará medidas en el asunto. «Gracias. Tengo todos los datos y pienso hacerlo. Yo pago lo que sea justo y el trabajo de cada persona. Pero no el provecho de uno que me vea la cara de imbécil», sentenciaba.