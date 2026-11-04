Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux ya son padres: nace su primera hija y desvelan el nombre elegido para la pequeña

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux están de celebración. El piloto de Fórmula 1 y su mujer acaban de convertirse en padres por primera vez con el nacimiento de su hija, una noticia que ambos han querido compartir con sus seguidores a través de las redes sociales. La pareja, que contrajo matrimonio el pasado mes de febrero en una ceremonia civil e íntima en Mónaco, ha anunciado la llegada de la pequeña con una tierna fotografía en la que aparecen sus diminutos pies y ha desvelado también el nombre que han elegido para ella: Bianca. Un nuevo capítulo en la historia de amor del piloto de Ferrari y la creadora de contenido francesa, que este 2026 han vivido algunos de los momentos más importantes de su relación.

Bianca, la primera hija de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux

La noticia ha llegado este miércoles 4 de noviembre, cuando Charles y Alexandra han publicado una imagen conjunta en sus perfiles de Instagram para anunciar que ya son padres. Una fotografía sencilla y especialmente tierna en la que se pueden ver los pies de la recién nacida, que aparece vestida con un conjunto de punto en color rosa empolvado y unos pequeños patucos blancos.

Junto a la instantánea, los dos han escrito un breve mensaje en el que han revelado tanto el nombre como la fecha de nacimiento de su primera hija: «Bianca. 3.11.26», acompañado de un corazón blanco. De esta manera, han confirmado que la pequeña nació el pasado martes 3 de noviembre, aunque han preferido mantener los detalles del parto y de sus primeras horas de vida en la intimidad.

La publicación no ha tardado en recibir numerosas felicitaciones de seguidores y compañeros del mundo del automovilismo, que han querido acompañar al piloto monegasco y a su mujer en este momento tan especial. Una noticia que llega, además, en plena temporada de Fórmula 1 y que ha obligado a Leclerc a modificar algunos de sus compromisos profesionales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alexandra Leclerc 🦋 (@alexandramalenaleclerc)

Charles Leclerc cambia sus planes en la Fórmula 1 para estar con su familia

La llegada de Bianca ha coincidido con los preparativos del Gran Premio de Brasil, una de las citas del calendario de Fórmula 1. Charles Leclerc tenía previsto participar en las diferentes actividades organizadas durante el fin de semana, pero el nacimiento de su hija ha cambiado sus planes.

El piloto ha abandonado Brasil para reunirse con Alexandra y acompañarla durante este momento. De hecho, Ferrari ha comunicado que no estará al volante de su monoplaza durante la primera sesión de entrenamientos libres (FP1), una decisión que permitirá al joven piloto Dino Beganovic ocupar su lugar en esa primera toma de contacto con el circuito.

De su historia de amor en París a su boda secreta en Mónaco

La paternidad llega en un año especialmente importante para Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux. La pareja se conoció en 2023 durante la Semana de la Moda de París, donde comenzaron los rumores sobre una posible relación. Aunque durante los primeros meses mantuvieron cierta discreción, su aparición conjunta en Wimbledon terminó confirmando su romance.

Desde entonces, Alexandra se ha convertido en una presencia habitual en el paddock de Fórmula 1, acompañando al piloto en diferentes grandes premios y compartiendo algunos de sus momentos personales a través de las redes sociales. La francesa, creadora de contenido y apasionada del arte, también ha despertado un notable interés por sus estilismos y su presencia en los acontecimientos relacionados con el mundo de la moda.

En noviembre de 2025, Leclerc dio un paso más en su relación y le pidió matrimonio. Lo hizo con una romántica propuesta en la que su perro Leo tuvo un papel protagonista. El pequeño Teckel apareció con una placa en la que podía leerse el mensaje «Dad wants to marry you» (Papá quiere casarse contigo), mientras que Alexandra compartía después la respuesta: «Mom said yes!» (Mamá ha dicho que sí).

La boda llegó apenas cuatro meses después. El 28 de febrero de 2026, ambos se dieron el ‘sí, quiero’ en Mónaco, en una ceremonia civil celebrada en la más estricta intimidad y rodeados de un reducido grupo de invitados.