La impresionante casa de Mario Picazo en California: espacios abiertos, cocina espaciosa y un jardín de ensueño

La vivienda de Mario Picazo en California refleja la personalidad serena y cosmopolita que el meteorólogo ha proyectado durante décadas en televisión. Lejos de los focos y del ritmo frenético de los platós, el colaborador de El programa de Ana Rosa ha construido en Los Ángeles un hogar pensado para disfrutar de la tranquilidad familiar, la naturaleza y su pasión por la ciencia.

Ubicada en una exclusiva zona residencial de la ciudad californiana, la casa destaca por su arquitectura abierta, su luminosidad y una estética donde conviven referencias mediterráneas y el estilo característico de las viviendas del barrio. Nosotros tenemos todos los detalles.

Una decoración muy acertada

La propiedad transmite una sensación inmediata de amplitud gracias a un diseño de concepto abierto en el que la conexión entre interior y exterior se convierte en el verdadero hilo conductor de toda la vivienda. Grandes ventanales, puertas acristaladas y espacios comunicados permiten que la luz natural invada cada rincón de la casa, reforzando una atmósfera cálida y acogedora.

Los tonos claros dominan tanto las paredes como el mobiliario principal. Blancos, beige y colores tierra suaves ayudan a potenciar la luminosidad y aportan una sensación de calma muy presente en toda la decoración. Esa búsqueda de equilibrio visual se completa con materiales tradicionales, entre ellos suelos de barro cocido que añaden textura y refuerzan el aire mediterráneo de la vivienda.

A pesar de su sofisticación, la casa evita cualquier exceso ornamental. Todo parece pensado desde la funcionalidad y la comodidad, dos conceptos fundamentales en el estilo de vida que Mario Picazo comparte junto a su mujer y sus dos hijos.

La cocina es espectacular

Uno de los espacios más llamativos de la vivienda es la cocina, convertida en el auténtico corazón de la casa. El meteorólogo ha apostado por una estética limpia y luminosa, con muebles blancos de líneas sencillas y superficies funcionales que encajan perfectamente con el diseño general del inmueble. Sin embargo, hay un detalle que rompe deliberadamente con la neutralidad cromática predominante: una pared en tono amarillo intenso que aporta energía y personalidad al espacio.

Ese contraste de color introduce un matiz mucho más cálido y desenfadado, alineado con el estilo de las casas californianas donde la cocina suele convertirse en un lugar de encuentro familiar y social. El resultado es una estancia moderna, acogedora y perfectamente integrada con el resto de la vivienda.

La decoración también funciona como un reflejo de la doble vida que Mario Picazo mantiene entre ambos continentes. En distintos rincones aparecen pequeños guiños a España y a California, combinando referencias culturales y recuerdos personales que aportan autenticidad a la casa. Objetos decorativos relacionados con el mar, mapas, elementos geográficos y piezas vinculadas a la meteorología forman parte de una estética muy personal que evita caer en lo impersonal o excesivamente minimalista.

Una casa con mucho encanto

La pasión del presentador por la ciencia está especialmente presente en varias de las estancias. Láminas del sistema solar, gráficos meteorológicos y cuadros de temática geográfica decoran paredes y rincones estratégicos, integrándose de manera natural en el diseño interior. Lejos de parecer un espacio estrictamente profesional, estos elementos aportan carácter y muestran una faceta muy personal del comunicador.

El salón resume perfectamente la filosofía decorativa de toda la vivienda. Se trata de una estancia amplia, luminosa y abierta hacia el exterior, donde la entrada constante de luz natural genera una atmósfera especialmente relajante. Grandes cuadros abstractos introducen notas de color sobre una base neutra dominada por textiles claros y mobiliario de líneas suaves.

Las puertas acristaladas permiten además que el jardín se integre visualmente con el salón, ampliando la percepción de espacio y reforzando esa conexión con la naturaleza tan presente en toda la casa.

El despacho de Mario Picazo

Otro de los rincones más personales es el despacho donde Mario Picazo desarrolla buena parte de su actividad profesional. El espacio combina funcionalidad y personalidad en una estancia perfectamente organizada, equipada con ordenador, pantallas y dispositivos desde los que analiza mapas meteorológicos y sigue datos climáticos en tiempo real.

La decoración de esta zona vuelve a estar profundamente vinculada a la ciencia. Láminas astronómicas, mapas geográficos y elementos relacionados con la meteorología rodean el espacio de trabajo, configurando un ambiente que refleja claramente su trayectoria profesional. En una de las imágenes compartidas por el propio meteorólogo en redes sociales, aparece sosteniendo un globo terráqueo frente a su escritorio, una instantánea que resume la esencia de este despacho: conocimiento, divulgación y pasión por entender el planeta.

Más allá de su espectacular diseño, la casa de Mario Picazo representa una forma concreta de entender el hogar: un espacio luminoso, abierto y profundamente conectado con la naturaleza, donde conviven vida familiar, trabajo y bienestar.