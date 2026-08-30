La impactante confesión de Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford: «Me hicieron un exorcismo, atraigo a seres de otra dimensión»

Kaia Gerber, hija de la supermodelo de los años 90 Cindy Crawford, ha hecho una confesión de lo más inesperada. Mientras creíamos conocer cada detalle de su vida, la modelo y actriz ha hablado delante de los micrófonos en plena promoción de su película, The Shards. Sin embargo, lejos de hablar de relaciones secretas o de alguna anécdota familiar, Gerber ha sorprendido con un relato que nadie esperaba. Una historia que tiene todos los ingredientes de una película de terror y en la que incluso aparece su madre con agua bendita.

La estrella de Hollywood se ha vuelto a poner bajo las órdenes del director Ryan Murphy y, en plena promoción del nuevo trabajo del cineasta, ha contado en el podcast The Mitch Churi Chat Show cómo fue trabajar en American Horror Story: Double Feature, la décima temporada de la exitosa serie de Murphy. Aquel proyecto supuso su debut como actriz y, según ha relatado, Cindy Crawford no estaba precisamente tranquila con que su hija se adentrara en el universo de terror de la ficción. «Mi madre me dio agua bendita para llevar al set porque me decía: ‘No quiero que te posean’». Pero después de esta primera confesión llegó la verdadera bomba. Kaia Gerber aseguró que, cuando era niña, le dijeron que había estado poseída. «Me dijeron que estuve poseída cuando era niña», afirmó durante la entrevista.

La reacción de la entrevistadora no se hizo esperar y pidió a Gerber que explicara qué había ocurrido. La modelo no tuvo problemas en entrar en detalles y fue entonces cuando su relato se volvió todavía más sorprendente: «Simplemente, estaba poseída. He estado atormentada toda mi vida». A continuación, explicó cómo se habría llevado a cabo el supuesto exorcismo y desveló un detalle que dejó a todos desconcertados: utilizaron un didgeridoo.

Se trata de un instrumento de viento ancestral originario de los pueblos aborígenes del norte de Australia. Habitualmente tiene forma de tubo alargado y produce un sonido grave y profundo. Según el relato de Gerber, fue utilizado durante el ritual: «Tocaron el didgeridoo por todo mi cuerpo, así es como hicieron un exorcismo».

Por si la historia no fuese suficientemente llamativa, Kaia Gerber todavía tenía otra confesión preparada. La actriz aseguró que tiene la sensación de atraer fenómenos que escapan a cualquier explicación: «Tengo la sensación de que atraigo a seres de otra dimensión como quien no quiere la cosa, con toda naturalidad».

La historia cobra todavía más interés al recordar que fue precisamente durante su debut en American Horror Story cuando su madre volvió a preocuparse por aquella experiencia de su infancia. Cindy Crawford habría querido proteger a su hija antes de que se pusiera delante de las cámaras de una producción marcada por fantasmas, maldiciones, criaturas y fenómenos paranormales. Una precaución que, después de conocer el relato de Kaia, adquiere un significado completamente diferente.

La propia Gerber ha asegurado que hasta ahora nunca había hablado públicamente de lo ocurrido. «Eso pasó de verdad. Nunca he hablado de ello, pero realmente sucedió», afirmó. Una confesión que llega cuando la hija de Cindy Crawford se encuentra consolidando su carrera como actriz y que ha dejado en segundo plano cualquier otra historia que pudiera haber contado durante la promoción de su nuevo trabajo.

Porque Kaia Gerber podía haber hablado de su infancia, de sus padres o de su llegada a Hollywood. En cambio, ha decidido abrir una puerta mucho más inquietante: la de una historia de supuesta posesión, un exorcismo con un didgeridoo y unos misteriosos seres de otra dimensión. Y esta vez, ni siquiera Ryan Murphy tuvo que escribir el guion.