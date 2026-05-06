De estrella de la televisión a vivir en un pueblo de 6 habitantes: así está ahora el actor más famoso de España

Durante décadas, su nombre fue no de los más famosos de España, vinculado tanto a una destacada saga artística como a una trayectoria propia llena de éxitos. Sin embargo, la vida de Miki Molina ha dado un giro radical en los últimos años, alejándose por completo del foco mediático para instalarse en un entorno rural casi despoblado, donde asegura haber encontrado una forma distinta de entender el tiempo y la existencia.

Hijo del legendario cantaor Antonio Molina y hermano de la también actriz Ángela Molina, Miki creció en un entorno marcado por la cultura y la interpretación. No obstante, lejos de limitarse a vivir a la sombra de su apellido, logró construir una carrera sólida como actor, director y músico, consolidándose como uno de los nombres más presentes en la industria audiovisual entre los años 80, 90 y primeros 2000.

Su perfil artístico, unido a una vida personal muy expuesta, lo convirtió en una figura habitual en la prensa del corazón. Sus relaciones sentimentales, especialmente la que mantuvo con Lydia Bosch, con quien llegó a casarse y tuvo una hija, o su vínculo con Ana Obregón, ocuparon titulares durante años. Aquella etapa estuvo marcada por una intensa actividad profesional y una constante presencia pública.

Sin embargo, ese ritmo sostenido comenzó a cambiar tras un grave accidente que supuso un punto de inflexión en su vida. A partir de entonces, el actor inició un proceso de distanciamiento progresivo del entorno mediático, optando por una existencia más discreta y alejada de los circuitos habituales de la fama.

La nueva vida de Miki Molina

Lejos de las grandes ciudades y del bullicio que durante años formó parte de su día a día, Miki Molina reside actualmente en un pequeño núcleo rural de apenas seis habitantes. Rodeado de naturaleza, animales y un paisaje donde la fauna salvaje forma parte del entorno cotidiano, ha encontrado un espacio que define como completamente ajeno a las dinámicas del sistema actual.

El actor describe su vida con un tono reflexivo, subrayando que ha logrado cambiar el ritmo acelerado que caracterizaba su etapa anterior por una existencia más pausada. Este cambio responde a una decisión consciente de priorizar el bienestar personal frente a la exposición pública. Se ha dado cuenta de que hay cosas que no merecen la pena, así que ha dado un paso atrás.

En este nuevo escenario, comparte su día a día con su perra Alma, a la que menciona con especial afecto. La compañía del animal y el contacto directo con la naturaleza forman parte esencial de una rutina que poco tiene que ver con la que mantenía durante sus años de mayor popularidad.

Según hemos podido saber, Miki no tiene pareja desde hace aproximadamente cuatro años, así que ha optado por refugiarse en su entorno más cercano.

Una familia unida

A pesar de la distancia física que le separa de sus hijos, el actor mantiene una relación estrecha con ellos. Padre de cuatro, fruto de tres relaciones distintas, habla de su familia con un tono especialmente emotivo, destacando la calidad humana de sus hijos y el vínculo que los une.

«La verdad es que con las madres, con todas, me llevo bien a pesar de la distancia. No hay asperezas y sabemos los unos de los otros a través de nuestros hijos. Ellos ya saben de qué pie cojeamos cada uno», ha comentado al respecto. Según cuenta, la comunicación con ellos es constante y se ha convertido en uno de los pilares de su estabilidad emocional.

El paso del tiempo ha permitido que las relaciones familiares evolucionen hacia un entendimiento más maduro, en el que las diferencias quedan en un segundo plano. Para Miki, este equilibrio es uno de los logros más importantes de su vida actual, muy alejada de los focos pero profundamente conectada con lo esencial.

Unas experiencias muy complicadas

El distanciamiento del actor respecto a los medios responde a una búsqueda de tranquilidad, pero también a una serie de experiencias que no le han dejado un buen sabor de boca. En este sentido, ha recordado un episodio que tuvo gran repercusión pública en 2019, cuando se difundió la noticia de que había atropellado a una menor bajo los efectos del alcohol.

Molina rechaza de forma tajante esa versión de los hechos y sostiene que la información publicada no se ajustaba a la realidad. Según su testimonio, no llegó a producirse tal atropello. «A aquella niña ni la rocé y aún sigo manteniendo el contacto con la familia», declara.

El intérprete reconoce haber sufrido en silencio las consecuencias de esa exposición, así que no ha tenido más remedio que tomar cartas en el asunto. La preocupación de sus padres y hermanos ante informaciones que considera falsas marcó profundamente aquella etapa, reforzando su decisión de alejarse del foco mediático. El tiempo le ha enseñado a dar un paso atrás y ahora está feliz con su nueva vida.